Robert Brazza à Yves de Mbella : "C'est une faute grave"

Robert Brazza, célèbre présentateur de Canal Plus, est sorti de son silence relativement à l'affaire Yves de Mbella. Il a savamment recadré la chaine la Nouvelle chaine ivoirienne (CNI) et l'animateur de l'émission La Télé d'ici Vacances (LTI).

Robert Brazza se prononce sur l'affaire Yves de Mbella

Lundi 30 août 2021, une émission de la chaine NCI (Nouvelle chaine ivoirienne) a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire. Au cours de ce programme de télévision, Yves de Mbella a jugé utile d'inviter un soit disant ancien violeur pour, dit-il, faire une démonstration de viol afin de se mettre en garde les femmes. L'animateur de Rien à cacher a très vite été au centre d'une vive polémique. Des organisations de défense des droits de la femme aux personnalités politiques, en passant par les acteurs du monde des médias, mais aussi du showbiz, des voix ont crié leur indignation.

Robert Brazza, qui connait bien le paysage médiatique ivoirien, a vivement interpellé Yves de Mbella et NCI. Dans une publication sur sa page Facebook officielle, le journaliste et animateur congolais s'est dit choqué "par la séquence diffusée lundi soir sur la NCI - La Nouvelle chaine ivoirienne pendant laquelle une scène de viol a été simulée avec moult détails dont les téléspectateurs et notamment les victimes d'agressions sexuelles se seraient bien passés".

"Sans parler des propos on ne peut plus crus et scabreux lancés à l’antenne à une heure de grande écoute par le ‘violeur repenti’ et par mon frère et confrère Yves de Mbella. Devant mon écran, je me suis demandé si ce à quoi j’assistais était bien réel. À vrai dire, je n’ai pas reconnu le «dandy médiatique» qui, depuis des années, partage sa bonne humeur et son indéniable culture", a ajouté Robert Brazza.

Pour Robert Brazza, cette émission n'aurait pas dû avoir lieu. "Vouloir sensibiliser sur ce grave fait de société aux conséquences physiques et psychologiques dévastatrices par le biais d’un coup d’éclat? Non. Il ne le fallait pas. Faire dans le sensationnel pour créer un énième buzz? NON. Il ne le fallait pas. C’est une faute grave dont les suites à tous les niveaux sont plus que malheureuses", a laissé entendre ce géant de la télévision. Il a exhorté NCI et Yves de Mbella à "rebooter le logiciel", car "il n'est jamais trop tard pour bien faire".