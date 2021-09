L'ex du prince Albert règle ses comptes avec Charlène de Monaco

Nicole Coste tacle sévèrement Charlène de Monaco. L’ex compagne d’Albert II révèle les facettes insoupçonnées de la princesse et dénonce un traitement choquant de la nageuse sudafricaine à l’égard du fils aîné du prince de Monaco.

Nicole Coste: « J’ai vu des choses qui m’ont choquée » avec la princesse Charlène de Monaco

Nicole Coste s’est confiée dans les colonnes de Paris Match, jeudi 2 septembre. La mère d'Alexandre, le fils aîné du prince Albert de Monaco, évoque notamment ses relations, visiblement tendues, avec Charlène de Monaco. Mais aussi décrivant les liens qui les unissent, elle et son fils, au prince Albert. Si les relations semblent enfin apaisées sur le Rocher, pour Nicole Coste, ancienne hôtesse de l'air et aujourd'hui créatrice de mode, Charlene Wittstock, nage depuis longtemps dans des courants glaciales.

Celle qui a retrouvé cet été son ancien amant pour célébrer les 18 ans d'Alexandre, se souvient notamment de l'arrivée de Charlène de Monaco dans la vie du prince, un véritable bouleversement, mais aussi une mine d'or pour la presse tabloïd.

Si aujourd'hui, elle assure que son fils "joue joyeusement" avec ses demi-frère et soeur, Jacques et Gabriella, les jumeaux princiers, Nicole Coste ne peut pas en dire autant de la belle-mère de son fils. Parec qu' encore qu'entre femmes, elles n'(ont) pas réussi à "faire en sorte de se supporter cordialement". “C’est un sujet que je ne peux pas éviter car on nous met souvent en parallèle. Je n’aime pas qu’on nous compare. Je ne me suis jamais affichée en tant qu’ennemie”. Et d’ajouter : “compte tenu de nos liens respectifs avec le prince, nous aurions dû faire en sorte de nous supporter cordialement. Dans notre situation, la diplomatie devait s’imposer”.

Le sale coup qu'elle a fait à Alexandre

La maman d’Alexandre raconte en effet : "Pendant la période des fiançailles [en 2010], j'ai vécu des choses qui m'ont alertée et choquée. Elle a, par exemple, changé mon fils de chambre, profitant de l'absence de son père pour l'installer dans l'aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ces agissements". Et pourtant, assure-t-elle, "Alexandre est né deux ans avant que ne commence l'idylle entre son père et Charlene en décembre 2005. Avant, ils s'étaient juste croisés. Il est faux de dire le contraire".

En revanche, Nicole Coste a ainsi révélé que malgré les tensions, le prince Albert II est proche de son fils aîné. Et “Albert a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n’a jamais été conclu entre nous” a-t-elle confié. Si le prince Albert II s'est récemment envolé pour l'Afrique du Sud afin de se rendre au chevet de son épouse, la princesse Charlène, d’origine sudafricaine, il est déjà de retour sur le Rocher.

Dimanche 29 août 2021, le prince Albert II était aperçu en Dordogne avec ses jumeaux. Le père et ses deux enfants se sont notamment offert une balade en canoë. Une balade immortalisée sur les réseaux sociaux. Une nouvelle séparation difficile pour Charlène de Monaco… D’autant plus qu’elle ne devrait pas regagner le Palais avant la fin du mois d’octobre prochain.