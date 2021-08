Charlène et Albert de Monaco font taire les rumeurs de divorce

Enfin, Charlène et Albert de Monaco se sont retrouvés en Afrique du Sud en famille après des mois de séparation. Est-ce la fin des rumeurs de divorce du couple princier? Sur Instagram, la princesse a partagé d’adorables portraits de famille.

Albert de Monaco, Jacques et Gabriella retrouvent Charlène en Afrique du Sud

Mercredi, le prince Albert II de Monaco a rejoint son épouse Charlène en Afrique du Sud avec leurs deux enfants, Jacques et Gabriella. Dix jours après sa dernière opération, Charlene de Monaco semble parfaitement rétablie et a enfin pu serrer son mari Albert et ses enfants dans ses bras. A la surprise générale, Jacques et Gabriella sont venus rendre visite à leur mère en Afrique du Sud, accompagnés du prince Albert de Monaco.

La princesse séjourne en effet dans son pays natal depuis cinq mois et affirmait récemment ne pas rentrer à Monaco avant le mois d’octobre. Une longue absence qui, pour beaucoup, était synonyme de divorce imminent. Même si elle ne s’est pas rendue à Monaco depuis 5 mois, Charlène voulait prouver que tout va bien avec son époux. Le couple a posté plusieurs photos de ces retrouvailles. Après avoir dévoilé les clichés de ses retrouvailles avec ses jumeaux, mercredi, elle s’est saisie de son compte Instagram pour partager deux photographies complices avec le prince Albert.

On y découvre les deux époux souriants et visiblement heureux de se retrouver, enlacés dans les bras l’un de l’autre. « Je suis tellement ravie de retrouver ma famille », écrit la princesse Charlène sur Instagram, folle de joie. Enfin réunie, la joyeuse famille prenait volontiers la pose devant l’objectif en Afrique du Sud, et un détail n’avait pas manqué d’interpeller les internautes : la nouvelle coiffure de la princesse Gabriella.

Tout comme l’a fait sa mère quelques mois plus tôt, la fillette de 6 ans optait en effet pour une coupe punk, réalisée par ses propres soins. « Gabriella a décidé de se couper les cheveux toute seule. Je suis désolée ma Bella, j’ai fait de mon mieux pour l’arranger », plaisantait Charlène de Monaco en légende de sa publication.