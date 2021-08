Eléphants Côte d'Ivoire: Patrice Beaumelle dévoile sa liste de 30 joueurs

Le sélectionneur, Patrice Beaumelle, a dévoilé une liste de 30 joueurs pour les deux prochains matches des Eléphants de Côte d'Ivoire contre le Mozambique et le Cameroun.

Eliminatoires Mondial 2022: La liste de Patrice Beaumelle connue

Les Eléphants de Côte d’Ivoire affronteront l’équipe de Mozambique le 2 septembre prochain au stade Olympique d’Ebimpé avant d’aller défier les Lions indomptables du Cameroun le 6 septembre prochain à Yaoundé. Deux rencontres comptant pour les 1è et 2è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui se disputera au Quatar. A cet effet, Patrice Beaumelle a rendu publique une liste de 30 joueurs. Une liste marquée par le grand retour de Sery Jean Mickael qui n’avait plus été appelé en sélection depus la CAN 2019.

A noter également que tous les cadres de cette équipe, ont également été sollicités par le technicien français Patrice Beaumelle. Max Alain Gradel, Serey Dié, Serge Aurier, Eric Bailly, Franck Kessié, Gervinho ont été appelés.

LA LISTE DE PATRICE BEAUMELLE

GARDIENS DE BUT

GOHOUO SYLVAIN

SANGARÉ BADRA

IRA TAPÉ

DÉFENSEURS

SERGE AURIER

ERIC BAILLY

WILFRIED SINGO

HASSANE CAMARA

ODILON KOSSONOU

AGBADOU EMMANUEL

WILFRIED KANON

WILLY BOLY

MAXWELL CORNET

SINALY DIOMANDÉ

MILIEUX DE TERRAIN

SERI JEAN MICKAËL

HABIB MAIGA

SANGARÉ IBRAHIM

EBOUÉ KOUASSI

SEREY DIE GEOFFROY

AKPA AKPRO

SEKO FOFANA

TRAORÉ JUNIOR

ATTAQUANTS

FRANCK BOLI

JEAN EVRA KOUASSI

GEREMIE BOGA

MAX GRADEL

SÉBASTIEN HALLER

YAO KOUASSI GERVAIS DIT GERVINHO

AMAD DIALLO

CHRISTIAN KOUAMÉ