Mister Africa International : La finale prévue du 14 au 18 septembre

Événement culturel majeur qui célèbre les hommes africains de toutes les cultures et origines, le cours de beauté masculine Mister Africa International se tient cette année à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 14 au 18 septembre 2021.

Mister Africa International : Le tourisme ivoirien à l'honneur

Lancé en 2021 à Londres, Mister Africa international donne les moyens à des jeunes africains de réaliser leurs objectifs grâce à des expériences qui renforcent leur confiance en soi et créent des opportunités de succès. Cet évènement continental fournit à plus de 20 participants, de différents pays, chaque année, une plateforme d’échanges professionnels et culturels tout en promouvant des leaders et des modèles inspirants.

En termes de retombées, l’événement promeut le tourisme dans le pays qui l’accueille. Le gagnant repart avec des opportunités de voyages dans plusieurs pays durant son règne afin de promouvoir le tourisme et de sensibiliser aux programmes d’acquisition de compétences dans chaque pays visité.

Mister Africa international se tient chaque année dans 20 pays que sont l'Angola, la Côte d’Ivoire, le Cap Vert, le Zimbabwe, le Liberia, le Ghana, le Cameroun, la Tanzanie, le Rwanda, la Guinée Conakry, mais également l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo, le Botswana, le Burundi et l'Ouganda.

Le thème retenu pour l’édition 2021 est "le rôle du sport dans la lutte contre la COVID 19". Et cela en vue de contribuer à la sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus qui fait des ravages dans le monde.

L’apothéose, c’est-à-dire la finale, aura lieu le jeudi 16 Septembre 2021 au Majestic Ivoire du Sofitel hôtel Ivoire. Les lauréats de Mister Africa International, depuis 2012, ont associé leur image à des organisations, associations caritatives et des communautés pour devenir les porte-voix de leurs projets. On peut citer entre autres la rénovation d’écoles à Juba (Soudan du Sud), la campagne Food Drive en Afrique de l’Ouest dont un lauréat de Mister Africa International est l’ambassadeur, don de sang dans un hôpital en Angola etc.

Notons que les Ivoiriens Jules Yao-Yao et Siriki Combala ont remporté des médailles lors de la 8ème édition 2019 au Nigeria, qui a vu le sacre d’Emmanuel Umoh (Nigeria), détenteur de la couronne de Mister Africa International. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est le premier pays francophone à accueillir ce concours depuis son lancement en 2012.