La boxe sous le choc: La Mexicaine Jeannette Zacarias Zapata décédée

La boxeuse mexicaine Jeannette Zacarias Zapata, âgée de 18 ans, a succombé à ses blessures, samedi, après avoir essuyé un K.O, jeudi, face à la Canadienne Marie-Pier Houle.

La sécurité des athlètes soulevée après la mort de la boxeuse Jeannette Zacarias Zapata

Jeanette Zacarias Zapata a rendu l’âme à l’hôpital Sacré-Cœur-de-Montréal où elle avait été plongée dans un coma artificiel depuis son admission, il y a une semaine.

La jeune femme de 18 ans a encaissé un dur coup de Marie-Pier Houle en fin de quatrième round. Après avoir été prise de convulsions, elle s'était effondrée dans le ring.

Le décès de Jeannette Zacarias Zapata a été confirmé par le Groupe Yvon Michel (GYM), qui avait organisé le gala de samedi au stage IGA auquel participait Zacarias Zapata.

«Toute l'équipe de Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce, a écrit GYM dans un communiqué. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint Jiovanni Martinez qui a été à son chevet jusqu'à ses derniers moments.»

GYM ajoute qu'il ne fera pas d'autres commentaires, tout comme Martinez, qui est «atterré et extrêmement peiné». Son décès relance le débat autour de la sécurité des athlètes au sein de la boxe professionnelle internationale.

L’entraîneur d’expérience Michel Desgagné qui était au gala fatidique à Montréal se dit terrifié par cette tragédie sur le ring. «Je suis vraiment dévasté. Terrifié pour notre sport», confie-t-il au Journal de Québec.

“Les pros utilisent les mêmes gants qu’en boxe amateure. Avec ceux des pros, on sent bien les jointures lorsqu'on appuie sur les coussinets, ce qui n’est pas le cas avec la version amateure”, déplore le coach.

«Avec une mousse plus absorbante, on a un gant qui est quand même protecteur», estime l’entraîneur. Véronique Dufour, qui a fait des combats amateurs, ne voudrait pas affronter une adversaire qui aurait des gants moins coussinés.

«Les gants en boxe professionnelle, je ne voudrais pas me battre avec ça. Recevoir des coups.» La deuxième suggestion de Michel Desgagné serait d’avoir un meilleur suivi sur les commotions. «Si je ne donne pas le temps de guérison, c'est là qu'il y a des problèmes», a-t-il précisé.

M. Desgagné propose également qu’il y ait un compte de huit donné par l’arbitre à un boxeur debout lorsque cet athlète est débordé. Selon lui, il ne faut pas attendre qu'il soit au tapis.

«Ça permet à l'athlète de prendre une petite pause. Ensuite, on va revenir. En boxe professionnelle, le “show” est là. Il y a de l'argent en jeu, a rappelé M. Desgagné. J'espère que des gens vont s'asseoir – le gouvernement, les médecins, les gens de la boxe. Est-ce qu’on est capable d'avoir une réflexion intelligente pour garder notre sport vivant?»

«Il n'y a pas de raison qu'on arrive dans le ring et que les mesures ne soient pas prises, que quelqu'un y laisse sa vie, a ajouté Mme Dufour. La boxe professionnelle doit avoir une remise en question. La lumière est plus qu'ouverte. Le drapeau est plus que levé. Il faut réagir.»