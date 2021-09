Charles Blé Goudé inconsolable après le décès de Léonard Groguhet

La Côte d'Ivoire entière pleure Léonard Groguhet, un grand nom de la culture ivoirienne. Depuis La Haye, Charles Blé Goudé a également exprimé sa profonde douleur quant à cette grosse perte pour la culture ivoirienne.

Charles Blé Goudé : « Repose en paix doyen; tu as vécu utile »

« En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brule », aimait à dire Amadou Hampathé Ba. Cette réalité est d'autant plus écoeurante lorsqu'il s'agit d'une personnalité, qui a su marquer son temps de par son talent et ses productions. C'est donc à juste titre que les Ivoiriens et autres Africains ne cessent de verser d'abondantes larmes à l'annonce du décès d'un grand homme de culture.

Léonard Groguhet, car c'est de lui qu'il s'agit, s'est en effet éteint dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre 2021, dans sa 82e année. Ce talentueux comédien, créateur du téléfilm satyrique "Comment ça va ?", dans les années 80, a su marquer les esprits.

Pensionnaire de l'Institut d'Études théâtrales de la Sorbonne en France, où il a appris l'Art dramatique auprès de sachants, tel le Professeur Jacques Scherer, Léonard Groguhet a également formé de grands noms de la culture ivoirienne, dont Akissi Delta, qui est du reste très meurtri à la suite de la disparition de celui qui l'a adopté comme sa propre fille et qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue.

Georges Taï Benson, animateur vedette de la télévision ivoirienne des années 70 et 80, a, pour sa part, fait ce poste sur sa page Facebook, en hommage à l'illustre disparu : « Rideau ! Adieu Maître, adieu Artiste! Tu ne fus pas mon ami, loin de là. Mais quel talent tu mis à mon service !!! Merci Léonard. Que Dieu t'accueille !!! G.T.B. »

Dans ce même élan, Charles Blé Goudé a également rendu un vibrant hommage à Léonard Groguhet. « Décès du doyen Léonard GROGUHET: Quelle triste nouvelle! » a déclaré l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, avant d'ajouter : « Léonard GROGUHET, un nom, un talent, un symbole de l'humour critique qui a égayé notre jeunesse. Avec ce décès, la Côte d'Ivoire perd une bibliothèque culturelle. Repose en paix doyen.Tu as vécu utile. »

En attendant la date officielle de ses obsèques, l'hommage national continue pour Léonard Groguhet.