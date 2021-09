Afrobasket : Ouattara salue la qualification en finale des Eléphants

Les Éléphants basketteurs ont arraché, ce samedi, leur qualification en finale de l'Afrobasket. Alassane Ouattara, dans un message posté sur les réseaux sociaux, a salué cette belle performance de ses compatriotes.

Alassane Ouattara : « Bravo aux Éléphants pour leur qualification »

Depuis le début de l'Afrobasket au pays des mille collines, les Éléphants réalisent un parcours des plus flatteurs. Après avoir écarté successivement le Kenya, le Nigeria, le Mali, la Guinée, Zouzoua, Costello, Konaté et leurs autres coéquipiers affrontaient, le samedi 4 septembre 2021, la belle équipe venue du pays de la Teranga.

Les deux pays de l'Afrique de l'Ouest ne se sont pas du tout fait cadeau. La rencontre était en effet très intense, tant par l'engagement physique, que tactique. Cette rencontre âprement disputée s'est soldée par une victoire des Éléphants sur l'équipe du Sénégal par un score de 75 à 65.

Un fait marquant a tout de même retenu l'attention des spectateurs et autres téléspectateurs, qui ont suivi ce match, aussi bien à la télévision que sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'expulsion, en fin de partie, du meneur de jeu sénégalais, Dien, qui qui porté un violent coup à Costello, l'Américain naturalisé ivoirien, que de nombreux supporters ont d'ores et déjà surnommé « l'Éléphant blanc » sur les rives de la lagune Ébrié. Plus de peur que de mal, dira-t-on, car le meilleur marqueur ivoirien s'en est tiré sans grand dommage.

Ce fut une véritable victoire à la Pyrrhus, car les quatre-quarts-temps étaient ponctués de rebondissement et d'actions très chaudes. Aussi, au coup de sifflet final, ce fut un ouf de soulagement du côté d'Abidjan, car les Ivoiriens rêvaient d'une autre finale après celle de 2009.

Alassane Ouattara a donc tenu à féliciter cette belle victoire des Éléphants basketteurs. « Bravo aux Éléphants pour leur qualification pour la finale de l’Afrobasket ! » a posté sur sa page Facebook, le président ivoirien, avant d'ajouter : « Tous nos vœux de succès les accompagnent. Allez les Éléphants ! »

De nombreux autres Ivoiriens n'ont pas manqué de féliciter leur équipe, qui affrontera, dimanche, l'équipe tenante du titre, la Tunisie, vainqueur du Cap Vert, par le même score de 75 à 65.