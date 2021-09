Situation en Guinée - Sidya Touré (ex-PM): "Nous appelons au calme"

L'ancien Premier Ministre de Guinée et Président de l'UFR, Sidya Touré, appelle au calme après le renversement du président Alpha Condé par des militaires.

Guinée : Les réactions se poursuivent après le coup d'État militaire contre Alpha Condé

"La Guinée connait une déchirure profonde, résultat de la politique menée par le régime actuel depuis bientôt 11 ans. Nous appelons au calme", a déclaré le service de communication de Sidya Touré, ancien Premier Ministre de Guinée et Président de l'UFR.

La Guinée est actuellement sous tension. Des militaires ont mis aux arrêts le président de la République, Alpha Condé, ce dimanche après un putsch réussi à Conakry.

Selon BENIN WEB TV, les éléments du Groupement des forces spéciales (GPS), une unité d’élite de l’armée aussi bien entrainée qu’équipée qui ont pris en embuscade le président Alpha Condé ce dimanche, ont fini par réussir leur coup, malgré la résistance de la garde présidentielle qui a tenté en vain de protéger le président Alpha Condé.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit un militaire entouré de ses camarades, annoncer la suspension de la Constitution, affirmant détenir le président Alpha Condé. Il appelle les militaires à retourner dans les casernes et demande au peuple Guinéen de continuer de vaquer à leurs occupations.

Né le 04 mars 1938 à Boké en Basse-Guinée, le président Alpha Condé est actuellement entre les mains des putschistes. Et pourtant, dans un communiqué du ministère de la Défense publié un peu plus tôt, il était écrit que la Garde présidentielle, appuyée par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, a contenu la menace et repoussé le groupe d'assaillants.

"Les opérations de sécurisation et de ratissage se poursuivent pour rétablir l'ordre et la paix. Monsieur le Président de la République, Commandant en chef des Forces Armées, son Excellence Professeur Alpha Condé, et le Gouvernement appellent les populations au calme et les invitent à la vigilance pendant toute la durée des opérations militaires", a-t-on lu.