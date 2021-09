Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yacé dévoile les secrets de son sacre

Elue miss Côte d’Ivoire 2021, la belle Olivia Yacé, fille de l'actuel maire de la commune de Cocody, a donné les secrets de sa victoire.

Olivia Yacé: ‘’Je représente la Côte d'Ivoire, la beauté ivoirienne, l'intelligence ivoirienne, la femme ivoirienne''

La nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Olivia Yacé. Elle a été élue le samedi 4 septembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Née le 08 janvier 1998 aux États-Unis d'Amérique, Olivia est la fille aînée du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, et de son épouse Yolande Eluh-Yacé.

A l’instar des précédentes Miss Côte d’Ivoire, Olivier n’a pas échappé aux critiques. Certains observateurs estiment que la victoire de cette dernière était déjà prévue à l’avance d’autant plus que certaines rumeurs avaient déjà donné l’information la veille de la finale. De son coté, Miss Olivia Yacé ne semble pas préoccupée par ses critiques. Elle a expliqué à First Mag comment elle a réussi à succéder à la belle Kouadio Maryline.

"J'ai 23 ans et j'ai mon Bachelor Marketing Management à l'université Widenera à Philadelphie aux États-Unis. J'ai beaucoup prié et j'ai fait beaucoup de sport pour évacuer le stress. J'ai essayé de travailler par étape, c'est-à-dire d'être élue MISS Yamoussoukro. J'ai travaillé sur ma démarche, sur comment parler, après pour la finale, il fallait juste se dire que je pouvais y arriver‘’, a-t-elle infiqué. Puis d’ajouter: ‘’Pour moi, c'est déjà un succès. J'ai franchi une étape, j'ai pu surmonter mes peurs, ça veut dire que maintenant, je représente la Côte d'Ivoire, la beauté ivoirienne, l'intelligence ivoirienne, la femme ivoirienne, la femme noire et la femme africaine. J'espère que je serai à la hauteur. Pour l'instant, je compte rester en Côte d'Ivoire lors de mon mandat que je placerai sous le sceau de la valorisation de la peau noire".