Guinée: Col. Mamady Doumbouya va libérer les détenus politiques

Colonel Mamady Doumbouya, le nouvel homme fort de la République de Guinée, a annoncé, lundi 6 septembre 2021, la libération des détenus politiques emprisonnés sous l'ère de son prédécesseur Alpha Condé.

Coup d' Etat en Guinée : Le colonel Mamady Doumbouya annonce la libération des détenus politiques

Les nouvelles autorités guinéennes entendent poser des actes allant dans le sens de l’apaisement. Le colonel Mamady Doumbouya qui a osé renverser le régime d’Alpha Condé, a décidé de relaxer l’ensemble des détenus politiques. "Tous les détenus politiques de tous les bords et sans exception seront libérés", a annoncé le nouvel homme fort de Conakry. Plusieurs militants et responsables politiques de l'opposition guinéenne, ont été arrêtés et placés en détention au lendemain des violentes manifestations de protestation contre le controversé troisième mandat du président fraîchement déchu.

Si certains d'entre eux, ont pu bénéficier de la grâce présidentielle, d'autres par contre croupissent toujours en prison en attente de leur éventuel procès. Le lieutenant-colonel qui a renversé le président en exercice Alpha Condé, est un ancien légionnaire français, rentré en Guinée il y trois ans. Le Commandant des forces spéciales guinéennes, à la tête du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD), a, dès sa prise du pouvoir, également arrêté un ensemble de mesures telle que la dissolution de la constitution et des institutions de la République.

Les putschistes ont aussi annoncé l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays "jusqu'à nouvel ordre" ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. En outre, ils ont appelé "les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi" et convoqué les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion ce même lundi à 11 h. "Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CNRD", ont-ils prévenu. Le président déchu Alpha Condé, faut-il le souligner, demeure aux mains des hommes du Colonel Mamady Doumbouya. La CEDEAO et l'Union africaine ont fermement condamné ce coup de force et appelé à la libération immédiate et sans condition du désormais ex-président.