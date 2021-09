Makosso Camille à Carmen Sama: "Tu risques de te faire empoisonner"

Le pasteur Makosso Camille s'est prononcé sur la brouille entre la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, et la mère du Daishi, Tina Glamour.

Makosso Camille s'en prend à Tina Glamour et met en garde Carmen Sama

Très actif sur les réseaux sociaux, le général Makosso Camille ne manque aucune occasion de s'exprimer sur les sujets qui font l'actualité du web. A cet effet, le "père de la marmaille" s'est prononcé sur la récente sortie de Tina Glamour contre Carmen Sama. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pasteur Makosso n'a pas du tout apprécié les propos tenus par la Spendja.

"Peut-être que les gens ont peur de te le dire, mais moi je vais te dire aujourd’hui, maman Tina, tu as tort. Tu insultes Carmen Sama pourquoi ? Jusqu’à insulter ses parents ! Bon, Carmen peut-être, tu peux l’insulter, marcher sur elle... c’est ta fille. Mais tu associes ses parents à ça pourquoi ? Aujourd’hui, les parents de Carmen sont en droit de dire à leur fille que cette femme là, on ne veut plus te voir avec elle, parce qu’elle a déshonoré notre famille. Et Carmen peut t’interdir de voir Rafna toute ta vie. Tu vas faire quoi ? Rien ! Hambak n’est plus là !", a lancé Makosso Camille.

Avant de s'adresser à Carmen Sama: '' Tu sais Carmen, autour de toi, tu as de mauvaises fréquentations. À un moment donné, il faut qu'on puisse te le dire. En fait, tu es libre de vivre ta vie, mais pour nous qui sommes des experts, il faut qu'on te le dise. Tu as de très mauvaises fréquentations et tu risques de te faire empoisonner. Oui, il faut écrire, garder. Tu risques de te faire empoisonner gratuitement. Tu penses que les filles avec qui tu marches, d'autres ne rêvaient pas de ba** avec DJ Arafat ? Tu penses que toutes ces filles sont heureuses du fait qu'Arafat t'ait dotée ...'', a prévenu Makosso Camille.

Pour sa part, Carmen Sama n'a pas répondu à Makosso. Mais Tina Glamour n'est pas restée silencieuse. "Je remercie le général Makosso Camille pour les injures et méchancetés qu'il m'a proférées. Je lui dis merci et que Dieu le bénisse. S'il pense qu'il est Dieu pour me juger, cela n'engage que lui. Je ne me suis jamais ingéré dans ses histoires de famille. J'estime que, quand on se dit homme de Dieu, on se doit d'être habité par la sagesse'', a-t-elle confié à mediaprime.