Bamba Alex et Karim Ouattara lancent ‘’ la Team Aimons Nous Vivants ’’

Réunis par la magie de Internet, une centaine de membres de ‘’ la Team Aimons Nous Vivants ’’, un groupe d’amis créé sur Facebook, ont tenu, le dimanche 5 septembre 2021 à la Bibliothèque nationale au Plateau, une Assemblée Générale Constitutive pour se doter de textes statutaires et règlementaires, mais aussi d’organes devant piloter leurs projets et programmes.

Vie Associative - Karim Ouattara (DGA Lonaci) à ses filleuls de la Team Aimons Nous Vivants: ‘’Votre initiative et vos démarches pour la fraternité et l’amitié sont un sacerdoce’’

Placée sous le parrainage de Karim Ouattara, Directeur Général Adjoint (DGA) de la Lonaci, et sous la présidence effective de Bamba Alex Souleymane, Journaliste émérite et invité d’honneur, l’assemblée générale a enregistré la 1ère édition de la Fête de l’Amitié. Les textes de l’association ont été adoptés au bout de deux heures de débat et Emile le journaliste Scipion Ilboudo, initiateur de la plateforme, a été élu Président par acclamation. « Nous sommes une plateforme apolitique de plus de 1700 membres sur le réseau social Facebook, qui ambitionnons de booster la solidarité, d’abord entre nous, puis en direction des couches vulnérables ; nous nous positionnons également comme l’interface entre des mécènes ou de généreux donateurs et les couches défavorisées », a le président fraîchement élu de la Team Aimons Nous Vivants , qui n’exclut pas des actions en faveur de la cohésion et de la paix.

« C’est tout cela Aimons-Nous Vivants », a-t-il insisté. Parrain et président d’honneur, Karim Ouattara s’est félicité de l’initiative qu’il juge digne d’intérêt pour la cohésion, la fraternité et surtout l’amitié ; des vecteurs de vraie intégration sous régionale, voire régionale. « Votre initiative et vos démarches pour la fraternité et l’amitié sont un sacerdoce. Je vous félicite et vous encourage. Mais sachez que parmi vous, existeront des membres non maîtrisables, car c’est aussi cela la réalité des regroupements sur la toile. Soyez pragmatiques et actifs dans cet élan de solidarité et travaillez à impacter notre monde. Et que dans un an, votre nombre soit multiplié par 10 », a conseillé le DGA de la Lonaci, avant de procéder au baptême de ses filleuls. Invité spécial, Bamba Alex Souleymane a partagé son parcours académique et sa riche expérience de journaliste professionnel.

Ce fut une tribune au cours de laquelle l’homme a revisité avec son auditoire la belle épopée de la Côte d’Ivoire moderne avec le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, mais aussi les années glorieuses de concorde, de paix et de fraternité que le pays offrait au reste du monde. Belle approche pour ce dinosaure de la presse qui a salué la lueur d’espoir qu’offre la Team Aimons-Nous Vivants. Les participants à l’Assemblée Générale ont également bénéficié d’une importante communication sur les dangers des fakenews sur la cohésion sociale, prononcée par Mme Marie Mactar Niang, Journaliste et ancien agent de la Division de l’Information à l’ONUCI. Une partie de jeux d’invisibilité et un repas convivial ont mis fin à cette belle journée des Anvistes, en attendant 2022 pour la 2ᵉ édition de la fête de l’Amitié. Lancée en juin 2020, la Team Aimons-Nous Vivants vise à prioriser et à davantage humaniser les rapports dans la société.