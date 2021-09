Titrologie: Nord ivoirien «Des individus puissamment armés attaquent»

Le coup d'État en Guinée est le sujet de conversation de certains acteurs politiques ivoiriens. La titrologie du 7 septembre 2021 en fait un large écho, tout en relayant la lutte de générations qui a cours au PDCI-RDA. Une attaque perpétrée par un groupe armé dans le Nord ivoirien constitue également l'un des sujets traités par la presse ivoirienne du jour.

Titrologie : « Ce 3e mandat qu'il fallait éviter »

La chute d'Alpha Condé à la suite d'un coup d'État militaire en Guinée, dimanche dernier, continue d'alimenter la titrologie en Côte d'Ivoire. De nombreux journaux ivoiriens sont largement revenus sur les péripéties de cet autre coup de force qui intervient dans un État africain en cette année 2021.

L'Inter et de nombreux confrères ont repris en boucle les propos de Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui conseille : « Quand tu as un poste, ne prends pas la grosse tête. » Puis, il ajoute : « Le Pouvoir, ce n'est rien du tout. » Et Le Bélier de personnaliser ce débat : « Ouattara, ce 3e mandat qu'il fallait éviter. »

La bataille se fait rude entre les classes d'âge au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), parti dirigé par l'octogénaire Henri Konan Bédié. De jeunes loups du vieux parti, dont Jean-Louis Billon et Yasmina Ouégnin, titillent les « elders ». « La fronde contre Bédié gagne du terrain », résume Le Jour Plus. Passage de témoin à la jeune génération : « Débat au PDCI, prudence au FPI, silence radio au RHDP", note pour sa part Le Nouveau Réveil.

À propos du nouveau parti annoncé, Laurent « Gbagbo prend de grandes décisions », croit savoir Le Temps. Avant que Le Mandat précise : « Gbagbo choisit son homme » pour l'animation de son nouveau parti. Charles Blé Goudé reçoit de son côté un important soutien à La Haye en vue de son retour en Côte d'Ivoire.

C'est dans cette bouillante atmosphère politique que Soir Info fait une révélation des plus troublantes. « Nord-Ouest ivoirien, des individus puissamment armés attaquent », indique le quotidien du groupe Olympe. « Des armes de guerre neuves en leur possession; voici leur mode opératoire », croit savoir le confrère.

À propos des ristournes qui reviennent à la Côte d'Ivoire sur la manne pétrolière, Le Patriote est formel : « La Côte d'Ivoire gagne gros. »

Le volet sportif de la titrologie de ce mardi fait un large écho de la victoire des Éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions indomptables du Cameroun (2-1) dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.