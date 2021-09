Mort de Jean-Paul Belmondo : Macron pleure le "trésor national"

Jean-Paul Belmondo est décédé. Le célèbre acteur français a rendu l'âme le lundi 6 septembre 2021. À l'annonce de la disparition de ce grand nom du cinéma mondial, Emmanuel Macron lui a rendu un vibrant hommage.

Macron : "Jean-Paul Belmondo était un trésor national"

Âgé de 88 ans, Jean-Paul Belmondo quitte définitivement le cinéma. Depuis 2001, le célèbre acteur français avait été frappé par un AVC (Accident vasculaire cérébral). Cela l'a conduit à se tenir à l'écart des spotlights. Emmanuel Macron a très vite réagi à la mort de Jean-Paul Belmondo. En effet, le président français a témoigné sa reconnaissance à l'illustre défunt pour son immense oeuvre dans le domaine du cinéma.

"Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous", a écrit le locataire de l'Élysée dans un tweet. Le départ de Belmondo est une grosse perte pour le cinéma français, mais également pour le monde du 7e art.

Jean-Paul Belmondo a vu le jour le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, en France. Il était le fils du sculpteur Paul Belmondo et de Sarah Rainaud-Richard, une artiste peintre. Il a d'abord fait ses armes dans le théâtre avant de se lancer dans le cinéma. La carrière de Belmondo dans le cinéma débute véritablement en 1958 avec un rôle dans le film « Sois belle et tais-toi » de Marc Allégret. Depuis, l'acteur est apparu dans une multitude de longs métrages et de courts métrages où son talent a crevé l'écran.