Colère dans le camp Gbagbo: Après Simone, un cadre EDS dénonce

Dans un communiqué, Dr David Mebra Koné, président du Rassemblement populaire pour la patrie (R2P), par ailleurs membre de la plateforme EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté), dénonce l’exclusion des membres de son parti, du comité d’organisation du congrès constitutif du futur parti de Laurent Gbagbo. Il rejoint ainsi l'ex-Première dame Simone Gbagbo qui, dans une mise au point, dénonce, elle-aussi, un manque de considération.

Dr Mebra Koné (EDS): "Jamais nous n'avions été approchés, ni associés à d'éventuelle rencontre allant dans le cadre de la consolidation du nouvel instrument politique"

Ce matin du 7 septembre 2021, j’ai lu sur les réseaux sociaux, une décision du Président Laurent Gbagbo (Décision N◦ 01/2021/LG) et signée du Dr Assoa Adou, relative à la nomination des membres de deux Commissions et d’un Groupe de réflexion élargi, dans le cadre des préparatifs du Congrès constitutif du nouvel instrument politique commun . À titre de rappel, je voudrais dire que depuis le lundi 09 août 2021 , Le Président Laurent Gbagbo a convié au comité central de son parti les membres fondateurs de la plateforme EDS. Devant cette instance, il a annoncé la création d'un nouvel instrument politique qu'il voulait élargi et fédérateur.

C'est dans cette même veine que le mardi 10 août 2021 le Président Laurent Gbagbo a reçu les partis politiques alliés et fondateurs de EDS dont faisaient partie le R2P mon parti. Il a réitéré son annonce faite au comité centrale et donné une vision plus éclaircie de son appel. Suite à cette rencontre, le Président du Rassemblement populaire pour la Patrie que je suis ,a convoqué un secrétariat général d'urgence de mon parti pour nous prononcés sur la question. La position du R2P ,notre parti ne s'est pas fait attendre. Nous nous sommes prononcés en faveur de l'unification et un communiqué final a sanctionné notre rencontre.

Je note aussi que dans la même soirée de nos assises, le Président de EDS que j'avais informé par message de nos conclusions, m' a adressé à son tour un message de félicitation, me faisant savoir qu'il avait vu notre communiqué final sur les médias relais proches de notre cause politique. Malheureusement, j'ai lu ce matin du 7 septembre 2021, sur les réseaux sociaux, une décision signée du Dr Assoa Adou, relative à la nomination des membres de deux Commissions et d’un Groupe de réflexion élargi, dans le cadre des préparatifs du Congrès constitutif du nouvel instrument politique.

Je fais également le constat qu'aucun nom, d'aucun cadre de EDS, ni des partis politiques alliés et des mouvements constituant le groupement, ne figure dans ces commissions. Je suis contrarié et dubitatif . J'observe aussi, que bien que mon parti le R2P se soit prononcé en faveur de l'unification appelée par le Président Gbagbo, jamais nous n'avions été approchés, ni associés à d'éventuelle rencontre allant dans le cadre de la consolidation du nouvel instrument politique de notre référent. Je veux croire que c'est un oubli de la part de nos alliés et anciens membres de la direction du parti de notre référent. J'interpelle par ailleurs les auteurs de ce communiqué à prendre toutes les dispositions pour rattraper cette omission qui j'en suis convaincu nous aidera tous à préserver l'esprit d'équipe et de solidarité que nous avons réussi à créer depuis ces années.

Vive la démocratie,

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.

Docteur David Mebra Koné

Président du R2P

Vice Président de EDS

Membre fondateur du Groupement

Avocat au barreau de la vérité