Bonoua: Amoa Urbain recadre le sous-préfet en pleine cérémonie

Alors qu'on croyait que la localité de Bonoua avait fait son mea-culpa au regard des violences liées au 3e mandat et son corollaire résultant de la crise postelectorale de 2020, que nenni !

Sensibilisation à la cohésion sociale : L'étape de Bonoua boycottée par les autorités locales

Ce mercredi 08 septembre 2021, à la salle des mariages de la commune de Bonoua, un incident intolérable a été observé pendant la cérémonie marquant l'atelier de sensibilisation à la culture de la paix et de formation à la mise en place des AGR communautaires, conduit par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et sa structure le PNCS (programme national de cohésion sociale).

Pendant que le professeur Amoa Urbain, représentant le ministre Kouadio Konan Bertin (KKB), livrait son discours à l'assistance et qu'il établissait la typologie des conflits à l'origine des tensions sociales, c'est le moment qu'ont choisi les officiels ( sous préfet, maire, député résident et DG du PNCS) assis à la séance, pour se chahuter comme à l'heure de la récréation. Ne se gênant pas, le conseiller technique du ministre KKB a dû interrompre son discours immédiatement et les rappeler à l'ordre : " Monsieur le sous-préfet, je peux arrêter mon discours si vous le voulez bien puisque cela ne vous intéresse pas ?". Cette voix sentencieuse du pédagogue a remis le calme dans la salle et le cours de la cérémonie a repris de plus belle.

Mais, hélàs! Les autorités administratives (sous-préfet) et politiques (maire et député résident) vont prématurément quitter les travaux pour, disent-ils, un agenda très chargé. Avant de prendre congé de ses hôtes, Kra Kouadio Maïzan a révélé que des travaux des états généraux de Bonoua seraient en préparation et verront très bientôt le jour. Et pourtant, le maire de Bonoua, Jean-Paul Koua Amethier a insisté sur le fait que la paix est un bijou à préserver. Les participants de l'atelier de Bonoua ont été formés à la cohésion sociale et à la mise en place des activités génératrices de revenu (AGR) communautaires par des experts issus du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale ainsi que du PNCS.