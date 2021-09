Retour de la dictée : Lobognon salue le "courage" de Mariatou Koné

Le retour de la dictée a été annoncé par la professeure Mariatou Koné pour la rentrée scolaire 2021-2022. Alain Lobognon, ancien ministre de la République, a salué la décision de la patronne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Alain Lobognon satisfait du retour de la dictée

Mariatou Koné a signé le retour de la dictée à l'école primaire et au premier cycle du secondaire. Elle l'a annoncé à travers un communiqué publié le lundi 6 septembre 2021. "Pour l'évaluation de l'orthographe, le format en vigueur consacre deux outils d'administration de l'épreuve au primaire et au premier cycle du secondaire", a dit la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. "Je tiens à rappeler que l'utilisation effective et régulière de ces deux outils contribue à développer les compétences des apprenants et apprenantes en orthographe. J'attache du prix à l'exécution de la présente dans tous les établissements publics et privés de l'enseignement secondaire", a insisté la professeure d'anthropologie.

Pour sa part, Alain Lobognon a cru bon de saluer le retour de la dictée à l'école primaire et au premier cycle du secondaire. L'ancien député de Fresco, qui a également été ministre dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, a tenu à saluer le courage de la remplaçante de Kandia Camara "pour cette décision qui permettra de sauver des millions d'enfants". Il soutient que "seule la volonté politique permet à un État de progresser positivement".

La suppression de la dictée par l'ex-ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara a été diversement interprétée en Côte d'Ivoire. D'un côté, l'on retrouvait les défenseurs de la dictée qui estimaient que cette décision allait causer un énorme préjudice aux élèves ivoiriens. Invité sur le plateau télé de NCI, Paul Yao Yao, un inspecteur à la retraite, a plutôt apprécié la suppression de la dictée, car pour lui cette discipline "n'a rien d'intelligent dans l'apprentissage d'un enfant''.