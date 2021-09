Rentrée des classes du gouvernement ivoirien : Les grandes décisions !!!

Après un mois de vacance, le gouvernement ivoirien a repris du service, mercredi 8 septembre 2021, par un Conseil des ministres, dont Afrique-sur7 en publie les grandes décisions.

Au coeurs des dernières décisions du gouvernement ivoirien

Le mercredi 08 septembre 2021, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h30, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat. L’ordre du jour de cette réunion du gouvernement ivoirien comportait les points suivants :

A/-Mesures Générales

− Projets de loi et d’ordonnances

− Projets de décrets

B/-Mesures Individuelles

C/-Communications

D/-Divers

A/– MESURES GENERALES

PROJETS DE LOI ET D’ORDONNANCES

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de la Défense;

Le Conseil a adopté une ordonnance portant création d’une Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme ainsi que sa loi de ratification.

Les actes terroristes, initialement localisés dans les pays sahéliens, s’étendent vers les pays du Golfe de Guinée et notamment en Côte d’Ivoire, comme en témoignent les attaques terroristes survenus à Grand-Bassam, en mars 2016 et à Kafolo en juin 2020 et mars 2021.

Afin d’éradiquer cette menace, les gouvernements ivoirien et français ont signé le 21 décembre 2019, un accord portant sur la création d’une structure internationale à vocation régionale de lutte contre le terrorisme.

Conformément aux clauses de cet accord, la présente ordonnance crée l’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme, en abrégé AILCT, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière.

L’AILCT, dont les missions s’articulent autour de la formation à la lutte anti-terroriste dans de nombreux domaines, repose sur trois piliers, à savoir une Ecole de formation de cadres, un Centre d’entraînement pour les unités spécialisées et un Institut de recherche stratégique.

2- Au titre du Ministère des transports en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation;

Le Conseil a adopté une ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent ainsi que sa loi de ratification.

Le Conseil des Ministres du 6 février 2019 a autorisé le déploiement, sur l’ensemble du territoire national, d’un système intelligent de gestion de la circulation routière dénommé « Système de Transport Intelligent ou STI » basé sur l’application des technologies de l'information et de la communication au domaine des transports, à des fins d'optimisation de l'utilisation des infrastructures de transport, d'amélioration de la mobilité, de la sécurité routière et de la sûreté.

Cette ordonnance organise la mise en œuvre du STI. Elle définit, plus précisément, les règles applicables à la gestion électronique des infractions à la réglementation routière à travers la vidéo verbalisation, à la gestion automatisée du trafic et à l'information en temps réel des usagers.

3- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances ;

Le Conseil a adopté une ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession de la ligne 1 du Métro d’Abidjan ainsi que sa loi de ratification.

L’Etat de Côte d’Ivoire a signé, le 21 décembre 2019, avec la Société de Transports Abidjanais par Rail (STAR), une convention relative à la construction et à l’exploitation de la Ligne 1 du Métro d’Abidjan devant relier les communes d’Anyama et de Port-Bouët, sur un linéaire de 37,5 kilomètres.

La présente ordonnance vise à faciliter la réalisation du projet qui permettra, outre le développement et la modernisation de l’infrastructure des transports à Abidjan, la création de 2000 emplois directs et de 3000 emplois indirects pendant la phase de construction et de 1000 emplois en phase d’exploitation.

4- Au titre du Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation;

Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.

Face à la montée des menaces dans le cyberespace, notamment les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication (TIC), les infractions relatives à la propriété intellectuelle et les agissements illicites sur les réseaux de communications électroniques, notre pays a mis en place un dispositif répressif en vue de garantir la confiance et la sécurité aux utilisateurs. Il apparait, toutefois, que ce dispositif s’avère peu dissuasif, compte tenu de la criminalité cybernétique qui persiste et devient multiforme.

Aussi, ce projet de loi modificatif durcit la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité à travers les nouveaux médias sociaux, en doublant le quantum des peines présentement encourues par les auteurs de ce type d’infractions. Les peines maximales d’emprisonnement, liées notamment aux atteintes à la dignité humaine, à l’honneur, à la propriété intellectuelle et à tous les autres agissements illicites au moyen des TIC passent du simple au double.

PROJETS DE DECRETS

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère de la Promotion de l’Investissement et du Développement du Secteur Privé et le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt d’un montant total de cent soixante-cinq millions six cent mille (165 600 000) Euros, soit cent huit milliards six cent vingt-six millions quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cents (108 626 479 200) Francs CFA composé d’une Tranche A n° 6935-CI de quarante et un millions quatre cent mille (41 400 000) Euros et d’une tranche B n°6936-CI d’un montant de cent vingt-quatre millions deux cent mille (124 200 000) Euros, conclu le 14 juillet 2021 entre l’Association Internationale de Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet des Chaînes de Valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation Economique (PCCET).

Ce projet vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur à travers des initiatives de renforcement de la compétitivité d’une part, et d’autre part à travers des initiatives d’appui aux mécanismes d’investissement pour les chaines de valeur compétitives par le financement des exploitants agricoles et des entreprises sous desservies en vue de répondre rapidement et efficacement en cas de crise ou d’urgence.

2- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie;

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 6903-CI d’un montant total de cinquante-neuf millions sept cent mille (59 700 000) EUR, soit trente-neuf milliards cent soixante millions six cent trente-deux mille neuf cents (39 160 632 900) FCFA, conclu le 16 juillet 2021 entre l’Association Internationale de Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet régional d’accès à l’électricité et de stockage d’énergie par batteries de la CEDEAO.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatif à l’expansion de la distribution de l’électricité en vue de permettre aux pays participants d’aboutir à un marché unifié de l’électricité. A cet effet, le projet vise à accroître l’accès au réseau électrique, à améliorer la stabilité du système électrique et à augmenter l’intégration des énergies renouvelables dans le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA).

3- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de la Défense;

Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme, en abrégé AILCT.

En application de l’ordonnance portant création de l’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme, en abrégé AILCT, ce décret fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Administration, de la Direction Générale ainsi que du Conseil Scientifique chargé de la conception des formations dispensées par l’AILCT. Il précise également les modalités relatives à la gestion financière et comptable de l’AILCT.

4- Au titre du Ministère des Eaux et Forêts en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère de l’Environnement et du Développement durable;

Le Conseil a adopté un décret fixant le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l’Etat éligibles au régime de la concession.

Face à la dégradation continue du couvert forestier national et dans le but de sa reconstitution, le Gouvernement a élaboré la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts dont l’un des objectifs est la reconstitution des zones forestières dégradées.

A cet effet, la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier reconnait à l’Etat le pouvoir de concéder la gestion de certaines forêts de son domaine forestier privé aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit privé et aux communautés rurales intéressées. En application de cette loi, ce décret détermine les forêts classées du domaine forestier privé de l’Etat éligibles au régime de la concession, la procédure d’accès à la concession et les charges du concessionnaire. Il interdit, toutefois, au conventionnaire, d’y créer des plantations industrielles de cacao, de café, de coton et d’anacarde.

5- Au titre du Ministère des Eaux et Forêts;

Le Conseil a adopté quatre (04) décrets :

• un décret relatif aux conditions d’obtention de l’agrément de sylviculteur et d’exercice de la profession.

• un décret précisant les conditions de redéfinition des limites des forêts du domaine privé de l'Etat et des Collectivités Territoriales.

• un décret fixant les conditions et modalités de création et de gestion des forêts communautaires.

• un décret portant modalités d'exercice de l'Observation Indépendante.

6- Au titre du Ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable;

Le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières.

7- Au titre du Ministère des Eaux et Forêts en liaison avec le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité;

Le Conseil a adopté un décret définissant les modalités de création, d’aménagement et de gestion des jardins botaniques.

L’ensemble de ces décrets, en cohérence avec la Politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, concourent à la mise en œuvre de la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier.

8- Au titre du Ministère des Transports en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation ;

Le Conseil a adopté un décret portant procédures de traitement des infractions détectées par tout système de transport intelligent.

Le présent décret s’inscrit dans le développement des grands principes portés par l’ordonnance relative aux règles applicables en matière de Transport intelligent.

Il précise les modalités de mise en œuvre du traitement par vidéo verbalisation des infractions détectées par tout système de transport intelligent, notamment :

− la procédure de traitement des infractions détectées par les systèmes automatisés et semi-automatisés de détection des infractions au code de la route ainsi qu’à certaines infractions liées au défaut de documents exigés pour le transport ;

− la procédure de notification desdites infractions ;

− le délai de paiement des amendes forfaitaires ou administratives ;

− le montant des amendes et leurs modalités de recouvrement.

9- Au titre du Ministère des Transports en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat;

Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Transport Intérieur, en abrégé ARTI.

L’ARTI a été instituée par la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d'orientation du transport intérieur en vue d’assurer la régulation du transport intérieur.

Ce décret réorganise le fonctionnement des différents organes constitutifs de cette structure, à savoir le Conseil de Régulation et la Direction Générale, de façon à garantir l’opérationnalisation de leurs missions.

10- Au titre du Ministère des Transports en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Le Conseil a adopté deux (02) décrets :

• le premier décret modifie l’article 150 du décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.

Ce décret modificatif interdit la conduite de véhicules automobiles par toute personne dont le permis de conduire a été saisi à l’occasion de la commission d’infractions routières jusqu’à la décision du Ministre des Transports portant retrait ou suspension pour une durée déterminée dudit permis. Il précise que le récépissé délivré par les agents des forces de l’ordre, n’autorise pas la personne mise en cause à conduire un véhicule automobile.

Cette mesure vise à lutter efficacement contre le recours excessif aux récépissés et à leur renouvellement aussi bien par les conducteurs en infraction que par les personnes n’ayant jamais suivi de cours dans une auto-école ; toute chose qui par ailleurs entraine l’incivisme sur nos routes, l’insécurité routière aggravée avec son cortège d’accidents mortels.

• Le deuxième décret porte modification de l’organisation et du fonctionnement du Bureau Enquête et Analyse Accident, en abrégé BEA et institue une enquête administrative et technique en cas d’accidents graves en matière de transports.

L’enquête administrative et technique sur les accidents grave en matière de transports n’a pas vocation à se substituer à l’enquête judiciaire. Elle est complémentaire à celle-ci.

Elle vise notamment à conduire les enquêtes de manière neutre et indépendante et à faire, à l'issue des enquêtes, des recommandations contenues dans un rapport final.

11- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation ;

Le Conseil a adopté un décret autorisant le Ministère des Transports à travers la Société QUIPUX AFRIQUE S.A, à traiter des données à caractère personnel pour la mise en œuvre d'un Système de gestion Intégrée, d’un Système de Transport Intelligent, en abrégé STI et d’une fourrière administrative.

Cette mesure permettra au Ministère des Transports, dans le cadre de la convention de concession qui lie l’Etat de Côte d’Ivoire à la Société QUIPUX AFRIQUE SA, de disposer des données personnelles des usagers pour la délivrance des documents de transport routier, d’identifier le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation, de faire des notifications aux auteurs d’infractions, de contacter les propriétaires des véhicules mis en fourrière et de collecter les amendes qui leur sont fixées.

12- Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances ;

Le Conseil a adopté un décret portant création de Paieries de Districts Autonomes à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Dans le cadre de l'organisation générale de l’administration territoriale, l’Etat de Côte d’Ivoire a créé, douze (12) nouveaux Districts autonomes en plus des deux (02) existants. Ces nouvelles entités sont destinées à renforcer l’efficacité de l’action du Gouvernement en facilitant la coordination et le suivi-évaluation de l’exécution des projets de développement initiés pour le bien-être des populations.

Aussi, conformément à l’article 37 de la loi n° 2020-885 du 21 octobre 2020 portant régime financier des Collectivités territoriales et des Districts autonomes, le présent décret crée les Paieries de Districts Autonomes.

B/- MESURES INDIVIDUELLES

La liste des mesures individuelles figure en annexe du présent communiqué.

C/- COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité;

Le Conseil a adopté une communication relative au suivi de l’organisation de l’élection partielle des Sénateurs du samedi 31 juillet 2021.

Les élections sénatoriales partielles du samedi 31 juillet 2021, consécutives aux décès des sénateurs élus dans les Régions des Grands-Ponts et du Kabadougou ainsi qu’à la démission de ceux des Régions du Bounkani, du Gontougo et de la Nawa, ont enregistré douze (12) candidatures dont cinq (5) du RHDP, cinq (5) indépendants et deux (2) du PDCI-RDA.

Le vote s’est déroulé dans le calme et n’a enregistré aucun incident de nature à entacher la régularité et la sincérité du scrutin dans les cinq (5) lieux et trente-quatre (34) bureaux de vote.

Selon les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI), les candidats du RHDP ont remporté les élections dans les cinq (5) régions concernées.

2- Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la 1ère session extraordinaire de la Réunion Annuelle des Ministres en charge de la Sécurité et des Frontières du Conseil de l’Entente sur la mutualisation des moyens de lutte contre la désinformation dans les réseaux sociaux.

Cette session extraordinaire est prévue à Abidjan, du 08 au 10 septembre 2021. Elle fait suite aux violences subies par la communauté nigérienne en Côte d’Ivoire après la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant une scène de traitement inhumain et dégradant organisée par des individus présentés comme des nigériens sur des personnes considérées à tort comme étant des migrants ivoiriens.

Cette réunion prévoit de tirer les enseignements de ces violences et de proposer des voies et moyens de nature à renforcer les compétences des fonctionnaires en charge de prévenir et de réprimer ces infractions dans chaque État membre.

3- Au titre du Ministère des Transports en liaison avec le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministère de l’Equipement et de l’entretien routier;

Le Conseil a adopté une communication relative à la définition d’un plan de circulation des tricycles et des conditions de circulation des motos dans la ville d’Abidjan.

L’objectif général de ce plan de circulation est de fluidifier le trafic urbain dans le Grand Abidjan et de contribuer substantiellement à l’amélioration de la sécurité routière sur les itinéraires définis.

Ainsi, les tricycles sont interdits d’accès à toutes les voies du réseau structurant, à savoir toutes les routes nationales, toutes les routes en 2x2 et 2x3 voies reliant les communes, les boulevards, les principales rues et avenues qui jouent un rôle majeur dans le transit urbain.

En outre, les usagers de motos doivent obligatoirement observer les mesures ci-après :

− le port obligatoire du casque pour le conducteur et pour toute personne transportée ;

− l’obligation pour le conducteur de détenir un permis de conduire de la catégorie A pour la conduite de toute moto tel que prescrit par le Code de la route ;

− l’obligation d’équiper les motos de rétroviseurs convenablement déployés et de feux clignotants en bon état de marche.

4- Au titre du Ministère des Transports en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat;

Le Conseil a adopté une communication relative à la procédure de mutation des véhicules automobiles dont les vendeurs sont introuvables et d’immatriculation des véhicules automobiles ne disposant pas de plaques d’immatriculation ou dont les plaques sont illisibles, détériorées ou fantaisistes.

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité routière, le Gouvernement a entrepris une réforme du secteur du transport routier dont l’un des principaux axes est l’instauration d’un Système de Transport Intelligent, en abrégé STI.

Dans la perspective du déploiement du STI, notamment la gestion électronique des infractions, qui repose essentiellement sur la lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules et la notification de l’infraction aux propriétaires des véhicules dont l’identité est mentionnée sur la carte grise, le Conseil a arrêté de nouvelles mesures en vue de simplifier et d’accélérer les procédures de mutation des cartes grises et de mise à disposition des plaques d’immatriculation des véhicules n’en disposant pas.

5- Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la découverte de pétrole dans le bloc CI-101 par la Société Eni.

Dans le cadre de ses obligations de travaux de la première période d’exploration du bloc CI-101 opéré en consortium avec la société nationale Petroci Holding, la société Italienne Eni a débuté le 14 juillet 2021, le forage d’exploration Baleine-1x. Le puits a été foré à environ 50 kilomètres au large de la côte d’Assouindé, à environ 1 200 mètres de profondeur d'eau et a atteint une profondeur totale de 3 445 mètres, à partir de la surface de la mer. Il a mis en évidence une découverte majeure de pétrole brut léger (40°API) dans deux niveaux stratigraphiques différents, sur le prospect Baleine.

Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environs 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d’une part et d’autre part à environ 1 800 à 2 400 milliards de pieds cube de gaz associé.

Il s’agit là d’une découverte importante qui intervient 20 ans après la dernière découverte commerciale d’hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien qui concernait le gisement Baobab découvert en mars 2001. Ce gisement pétrolier permettra ainsi d’accroitre fortement les réserves prouvées de la Côte d’Ivoire ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les 3 à 4 années à venir.

6- Au titre du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ;

Le Conseil a entendu une communication relative à la situation du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle, en abrégé FDFP.

A la suite de cette communication, le Conseil a décidé de la suspension du Président du Conseil de Gestion et du Secrétaire Général de cette structure, et a instruit le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage à l’effet de désigner des intérimaires.

7- Au titre du Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de laFonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, chargé de la Modernisation de l’Administration ;

Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités des premier et deuxième trimestres 2021 de l’Observatoire du Service Public (OSEP).

Le rapport d’activités des 1er et 2ème trimestres 2021 de l’OSEP, portant sur la collecte et le traitement des préoccupations des usagers-clients du Service public fait état de :

- 11333 demandes d’informations, soit 83,68% des requêtes ;

- 1450 motions de félicitations et d’encouragements, soit 10,70% des requêtes ;

- 733 observations-suggestions, soit 5,42% des requêtes ;

- 26 réclamations, soit 0,20% des requêtes.

A l’issue du traitement de ces requêtes, 94,52% des usagers-clients se sont déclarés satisfaits du traitement de leur demande.

D/-Divers

Le prochain Conseil des Ministres aura lieu le 22 septembre 2021, à Abidjan.

Fait à Abidjan, le 08 septembre 2021

M. Amadou COULIBALY

Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie,

Porte-parole du Gouvernement

ANNEXE AU COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021

Comité Restreint du 11 août 2021

1- Au titre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du Comité chargé de l’examen des projets de nominations dans les départements ministériels du 11 août 2021.

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen des décrets portant organisation de vingt-trois (23) Ministères et d’un (01) Secrétariat d’Etat ainsi que sur l’analyse des propositions de nominations dans les Administrations.

Ainsi, les propositions ci-après ont été validées :

I- AU TITRE DES DECRETS PORTANT ORGANISATION DES MINISTERES ET SECRETARIAT D’ETAT

MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA :

• décret portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME :

• décret portant organisation du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE :

• décret portant organisation du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

MINISTERE DES TRANSPORTS :

• décret portant organisation du Ministère des Transports

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES :

• décret portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION :

• décret portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION :

• décret portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

MINISTERE DE LA RECONCILIATION ET DE LA COHESION SOCIALE :

• décret portant organisation du Ministère de Réconciliation et de la Cohésion Sociale

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA FRANCOPHONIE :

• décret portant organisation du Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE :

• décret portant organisation du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique

MINISTERE DE LA PROMOTION DES PME, DE L’ARTISANAT ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL :

• décret portant organisation du Ministère des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES :

• décret portant organisation du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS :

• décret portant organisation du Ministère du Tourisme et des Loisirs

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DU RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :

• décret portant organisation du Ministère de la Bonne Gouvernance et du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION :

• décret portant organisation du Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation

MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE :

• décret portant organisation du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle

MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE :

• décret portant organisation du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie

MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE :

• décret portant organisation du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT :

• Projet de décret portant organisation du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE :

• décret portant organisation du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’INDUSTRIE DES ARTS ET DU SPECTACLE :

• Projet de décret portant organisation du Ministère de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE :

• Projet de décret portant organisation du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA, CHARGE DE L’INTEGRATION AFRICAINE :

• décret portant organisation du Ministère délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration Africaine

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION, CHARGE DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION :

• décret portant organisation du Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, chargé de la Modernisation de l’Administration.

I- AU TITRE DES NOMINATIONS DANS LES ADMINISTRATIONS

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

− Directeur du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale, en abrégé CICG :

• DOSSO Awa (nouvelle nomination)

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

− Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local :

• Monsieur Amoncou Fidel YAPI (nouvelle nomination)

− Directeur Général Adjoint de la Décentralisation et du Développement Local :

• Monsieur DOUKOURE Yaya (nouvelle nomination)

− Directeur Général Adjoint de l’Administration du Territoire :

• Monsieur DOIN DOH Urie (nouvelle nomination)

− Directeur la Tutelle Economique et Financière :

• Monsieur AMOI Sanhou (nouvelle nomination)

− Directeur du Développement Local :

• Monsieur YAPI Ohouo Urbain (nouvelle nomination)

− Directrice de la Coopération Décentralisée :

• Madame AKA Walemin Hortense (nouvelle nomination)

− Directeur du Centre de Traitement des Informations Policières :

• Monsieur DOUMBIA Yahaya (nouvelle nomination)

− Directeur de la Logistique et des Infrastructures :

• Monsieur Edson KOUAME KOFFI (nouvelle nomination)

− Directeur de la Police Criminelle :

• Monsieur ZAGADOU Vincent De Paul (nouvelle nomination)

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

− décret portant nomination du Directeur Général du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) :

• Madame Solange AMICHIA (nouvelle nomination)

− décret portant nomination du Directeur Général Adjoint du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) :

• Madame Carole Ouédraogo épouse VERSTEEG (nouvelle nomination)

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

− décret portant nomination du Directeur Général de Côte d’Ivoire Tourisme :

• Madame Maleka MOURAD-CONDE (nouvelle nomination)

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

− décret portant nomination du Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) :

• Monsieur DIABY Moussa Abdul Kader (nouvelle nomination)

− décret portant nomination du Directeur Général Adjoint de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) :

• Monsieur LOUM Georges Laussane (nouvelle nomination)

Projets de décrets

2- Au titre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Le Conseil a adopté trois décrets :

• le premier décret porte modification de l’article 1er du décret n° 94-520 du 21 septembre 1994 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Comité de privatisation, tel que modifié par les décrets n° 2012-578 du 13 juin 2012 et n° 2017-492 du 26 juillet 2017.

Ce décret modifie l’article 1er du décret ci-dessus mentionné afin de réduire le nombre de représentant du Premier Ministre à deux représentants au lieu de trois et d’introduire un représentant du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat dans la composition du Comité de privatisation.

• Le deuxième décret porte nomination des Membres du Comité de Privatisation.

Ainsi, sont nommées membres du Comité de privatisation, les personnes ci-après:

Au titre du Président de la République :

− Monsieur Cyrille DADIE, Conseiller à la Présidence de la République ;

− Monsieur Doneci KONE, Conseiller à la Présidence de la République ;

Au titre du Premier Ministre :

− Monsieur KOFFI Ahoutou Emmanuel, Directeur de Cabinet;

− Monsieur Sidy CISSE, Directeur de Cabinet Adjoint ;

Au titre du Ministère du Plan et du Développement :

− Monsieur KOUMA Madassa, Conseiller Technique ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

− Monsieur Alex POUHE, Conseiller Technique ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

− Monsieur BAMBA Seydou, Directeur Général du Portefeuille de l’Etat ;

Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie :

− Madame DIAKITE née COULIBALY Dohopieri Siramane Mariam, Conseiller Technique ;

Au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie :

− Monsieur KOUATELAY Albert, Directeur de Cabinet Adjoint, au titre du Commerce ;

− Monsieur OUATTARA Ténié Hyppolyte Eric, Conseiller Technique, au titre de l’Industrie ;

Au titre du Bureau National d’Etudes Technique et de Développement :

− Monsieur KOFFI Paterne, Directeur du Département Economie, Finances et Industrialisation.

• Le troisième décret porte nomination du Président du Comité de Privatisation.

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur KOFFI Ahoutou Emmanuel en qualité de président du Comité de privatisation.

3- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora;

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :

• Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République française, en qualité de Représentant personnel du Président de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie, avec résidence à Paris en France ;

• Madame BAKAYOKO-LY Ramata, Professeur titulaire des Universités en Pédodontie-Prévention, précédemment Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, en qualité d’Ambassadeur, Déléguée Permanente de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), avec résidence à Paris, en France ;

• Monsieur DOLE Gueu Albert, Ambassadeur, 2e échelon, actuellement Secrétaire Général Adjoint du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, en qualité de Représentant Permanent Adjoint de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies, de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, de l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires et de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, avec résidence à Vienne en Autriche ;

• Madame YAPI née BAH Halley Christine, Ambassadeur, 1er échelon, actuellement Directrice Europe du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, en qualité de Représentante Permanente Adjointe de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies, avec résidence à New York, aux Etats-Unis d’Amérique ;

• Monsieur GONE Feh Moussa, Ambassadeur, 2e échelon, précédemment Ministre Conseiller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, en qualité de Représentant Permanent Adjoint de la République de Côte d’Ivoire auprès de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec résidence à Abuja au Nigéria ;

• Monsieur OUATTARA Lamine, Ambassadeur, 1er échelon, actuellement Premier Conseiller de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Arabie Saoudite, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou ;

• Monsieur BONY Boguy Léon Louis, Ambassadeur, 3e échelon, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la Cité du Vatican, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, avec résidence à Rome ;

• Monsieur KONE Sakaria, Ambassadeur, 2e échelon, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République d’Afrique du Sud, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Maurice, avec résidence à Pretoria ;

• Monsieur KONE Sakaria, Ambassadeur, 2e échelon, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République d’Afrique du Sud, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Namibie, avec résidence à Pretoria ;

• Général de Division, KOUAKOU Kouadio Nicolas, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Gabonaise, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Démocratique de Sao Tome-Et-Principe, avec résidence à Libreville, au Gabon ;

• Monsieur COULIBALY Drissa, Ambassadeur 2e échelon, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Royaume d’Arabie Saoudite, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Royaume de Bahrein, avec résidence à Riyad en Arabie Saoudite ;

• Madame CAPET-BAKOU Annick Josiane, actuellement Consul Général de la République de Côte d’Ivoire à New-York, aux Etats-Unis d’Amérique, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République portugaise avec résidence à Lisbonne ;

• Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN, actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République française, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la Principauté de Monaco, avec résidence à Paris en France ;

• Monsieur DIAMOUTENE Alassane Zié, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Fédérative du Brésil, avec résidence à Brasilia.

4- Au titre du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme;

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination, pour un mandat de trois (03) ans, de Monsieur YEO Sonourgro Souleymane, en qualité de Membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

5- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère des Transports;

Le Conseil a adopté deux décrets :

• le premier décret porte nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société d’État dénommée « Port Autonome d’Abidjan ».

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée «Port Autonome d’Abidjan », en abrégé PAA, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République : Monsieur TOURE Abdou

Au titre de la Primature : Monsieur TRAORE Karim

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État : Monsieur KEHO Yaya

Au titre du Ministère des Transports : Monsieur CONE Dioman

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances : Monsieur SOUMAHORO Dely

Au titre du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier : Monsieur YAO Aristide Armand

Au titre du Ministère du Commerce et de l'Industrie : Monsieur ESSO Loesse Jacques

Au titre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire : Monsieur KOUASSI Kouadio Parfait

Au titre de la Direction Générale des Douanes : Monsieur DA Pierre Alphonse.

• Le deuxième décret porte nomination du représentant de la Présidence de la République au sein du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Office Ivoirien des Chargeurs », en abrégé OIC.

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur Moussa CISSE, en qualité de représentant de la Présidence de la République au sein du Conseil d’Administration de l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), en remplacement de Monsieur KONE Fako.

6- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme;

Le Conseil a adopté deux décrets.

• Le premier décret porte nomination des représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de «l’Agence de Gestion Foncière», en abrégé AGEF.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de «l’Agence de Gestion Foncière», en abrégé AGEF, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République : Monsieur BAKAYOKO Ibrahima ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances : Monsieur CISSE Abdoul Kader ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat : Monsieur TRAORE SEYDOU ;

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : Monsieur DIABATE Kaladji ;

Au titre du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : Monsieur KOUASSI N’Guessan Bernard ;

Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité : Monsieur KABLAN Aman Jean Jacques.

• Le deuxième décret porte nomination des représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la Société dénommée «Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière».

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la Société dénommée «Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière» (SICOGI), les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

- Monsieur DANHO Pierre Nandjui Abdou ;

Au titre de la Primature :

- Monsieur YAO-BHOREY Kouakou Casimir ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

- Monsieur CISSE Makhete ;

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable :

- Monsieur KOUASSI Kouamé ;

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

- Monsieur KOALA Ouagabamba Celestin ;

- Monsieur DIABATE Kaladji ;

Au titre du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité :

- Monsieur SIMY Gildas Badizon ;

7- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances;

Le Conseil a adopté deux décrets :

• le premier décret porte nomination des représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la Versus Bank.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la Versus Bank, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur KAMISSOKO Mamadouba ;

Au titre de la Primature,

Monsieur ACKA Yao Alexandre ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Monsieur BAMBA Seydou ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances

Monsieur TANO Kouakou Bruno ;

Au titre du Ministère de la Promotion des PME

Monsieur ZINSOU Marcellin.

• Le deuxième décret porte nomination des membres du Conseil d’Administration de la Banque Populaire de Côte d’Ivoire.

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Banque Populaire de Côte d’Ivoire, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence

Monsieur AGUIE Amaffon Germain

Au titre de la Primature

Monsieur MULUKU TRAORE Souleymane

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances

Monsieur FANNY Siaka,

Monsieur DIOMANDE Gondo

Au titre du Ministère de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel

Madame GOOUREY Hugues Alain Kouassi

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Monsieur AHMED KONET Mohamed Hussein

Monsieur TOURE Yetjli Prosper

Au titre des Administrateurs indépendants

Monsieur Serges KOFFI-OURA Emile

Monsieur DAHO Mamadou

Monsieur KONE Anzoumana

Madame TOURE Massogbè

8- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation ;

Le Conseil a adopté deux décrets :

• le premier décret porte nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC ».

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC, en abrégé ANSUT, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur BAMBA Yacouba

Au titre de la Primature :

Monsieur Mebeti DOSSO

Au titre du Ministère du Plan et du développement :

Monsieur KOUMA MADASSA

Au titre du Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation :

Madame FOFANA Rockya

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Madame FOFANA Epse DIARA Mariame

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Madame FOFANA Na Mafingué Epse TOURE

Au titre du Ministère de l’Equipement et de l'Entretien Routier :

Monsieur MENIN Messou Agenor Stéphane Raymond

Au titre de l’Association des Consommateurs :

Monsieur SOUMAHORO Mansa

• le deuxième décret porte nomination des représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration du VITIB S.A.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration du VITIB S.A., les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur ANÉ BONI

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur DOUMBIA Thiékoro

Au titre du Ministère de l'Economie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation

Madame FOFANA ROCKYA

9- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité ;

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société d’État dénommée «Office National de l’Assainissement et du Drainage ».

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société d’État dénommée «Office National de l’Assainissement et du Drainage », en abrégé ONAD, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Souleymane KONE

Au titre de la Primature

Monsieur POHAN Alain Philippe

Au titre du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité

Monsieur DIOMANDE Drissa

Monsieur SIMY Gildas Badizon

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme

Monsieur Téan Jean-Michel GBA

Au titre du Ministère de l’Hydraulique

Monsieur Koffi Antoine DJAA

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État

Monsieur Franck Arnaud ASSI

Au titre du Ministère de l’Économie et des Finances

Monsieur Vakaramoko DOUMBIA

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Monsieur Francois KOUABLAN

Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Monsieur Kassi Gabin AMANKOU

Au titre du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle

Monsieur Pena Abdoulaye YEO.

10- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie;

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Ivoirienne De Télédiffusion », en abrégé IDT.

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Ivoirienne De Télédiffusion », en abrégé IDT, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur Venance KONAN ;

Au titre de la Primature :

Monsieur Mebeti DOSSO ;

Au titre du Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie :

Monsieur Georges MBRA ;

Monsieur Abdoulaye KOUYATE ;

Au titre du Ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle :

Monsieur GALATY Sakro Florent ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur TAHI Fabrice ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Monsieur KOUADIO Amany Francis.

11- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

Le Conseil a adopté deux décrets :

• Le premier décret porte nomination des représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la « Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire » en abrégé GESTOCI.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la « Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire » en abrégé GESTOCI, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Madame OULAI Madeleine ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Monsieur TOURE Idrissa ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur SEA Hilaire ;

Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie :

Monsieur NIAMIEN Kouassi Ambroise ;

Au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie :

Monsieur KOIZAN Kablan Aimé.

• Le deuxième décret porte nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire », en abrégé SODEMI.

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire », en abrégé SODEMI, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur KONATÉ KHALIL ;

Au titre de la Primature

Madame SANOU SALI ;

Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie

Madame KONDO née KOUASSI Marie Hélène ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État

Monsieur OYENIYE Fatayu ;

Au titre du Ministère de l’Économie et des Finances

Monsieur POUHE Alex ;

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Monsieur ABOUA ABOUA Gustave ;

Au titre du Ministère des Eaux et Forêts

Monsieur CURTIS Jean François ;

Au titre du Ministère du Plan et du Développement

Monsieur CISSE Aboubakar ;

Au titre du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME

Monsieur TANO Adjegny Paulin.

Communications

Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora ;

Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de :

• Madame DANG Thi Thu Ha, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Socialiste du Vietnam près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Rabat au Maroc ;

• Monsieur Rafael SORIANO ORTIZ, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d’Espagne près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

• Monsieur AMIR HOSSEIN NIKBIN, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

• Monsieur MOHAMED BOURHAN ALI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Djibouti près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.