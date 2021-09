La Côte d'Ivoire célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation

La journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée le mercredi 8 septembre 2021. En Côte d'Ivoire, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a pris part à la cérémonie de lancement officielle du projet "Alphabétisation fonctionnelle des commerçantes par les techniques de l'information et de la communication".

Journée internationale de l'alphabétisation : Mariatou Koné veut réduire la fracture numérique

Mercredi 8 septembre 2021, le monde entier a célébré la Journée mondiale de l'alphabétisation. L'État de Côte d'Ivoire, qui n'a pas dérogé à la règle, s'est également soumis à cette célébration. Ainsi, Mariatou Koné a lancé le projet dénommé "Alphabétisation fonctionnelle des commerçantes par les techniques de l'information et de la communication" à Cocody-Anono. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a laissé entendre que ce projet conçu et mis en œuvre par le Bureau UNESCO Abidjan a pour objectif de "réduire la fracture numérique tout en offrant aux femmes des marchés, la possibilité d’acquérir des compétences instrumentales, professionnelles et sociales".

Poursuivant, Mariatou Koné a rappelé que depuis 2016, plus de 1 000 femmes ont été formées dans le district d'Abidjan et 50 opportunités d'emploi ont été offertes aux jeunes. Il faut savoir que la Journée internationale de l’alphabétisation a été instaurée par la Conférence générale de l'UNESCO en 1966. Elle réunit chaque année les gouvernements, les acteurs de la société civile, mais également toutes les personnes engagées dans l'alphabétisation. C'est une occasion de mettre en relief les réalisations dans le domaine et de se projeter sur les défis futurs.

Pour cette année, la Journée internationale de l'alphabétisation est placée sous le thème "L’alphabétisation pour une reprise axée sur l’humain : réduire la fracture numérique". Cette journée a pour objectif de rappeler l'importance de l'alphabétisation comme facteur de dignité et de droits humains, apprend-on sur le site officiel de l'UNESCO.