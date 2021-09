Festival international Choco Vins: Patrick Krou se confie au Pr Guidy Wandja

Professeur Guidy Wandja Joséphine, présidente d’honneur de Lune d’Afrique Internationale, a reçu, le mercredi 8 septembre 2021, à sa résidence d’Abidjan-Cocody, Patrick Krou, le tout premier ivoirien, nommé au poste de Directeur de Communication Afrique du Festival international Choco Vins qui aura lieu en 2022, dans le département de l’Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté en République Française.

À sa sortie d’audience, Patrick Krou a situé l’objectif de cette rencontre qu’il a sollicitée auprès de la 1ère Femme Africaine Agrégée et Docteur d'Etat en Mathématiques. « Le mardi 31 août 2021, l’honneur a été fait à notre pays en désignant, à la tête du premier festival international, ‘’Choco Vins Festival Auxerre 2022’’, mon auguste personne pour assurer la coordination de la communication à travers le continent africain. J’ai pris la mesure de la noblesse de cette responsabilité qui m’incombe et je suis venu présenter mes hommages à cette illustre personnalité, le professeur Guidy Wandja. Je suis venu aussi lui dire que l’annonce de cette nomination dont elle a assurément été l’une, sinon, la principale cheville ouvrière, m’avait profondément ébaubi. Adepte de la chaîne des générations, je suis modestement venu demander et obtenir sa bénédiction pour accomplir cette mission avec abnégation, rigueur, dévouement et professionnalisme ; des valeurs dont elle dispose à profusion et qui la font rayonner à travers le monde. Je suis venu donc m’en inspirer. Comme le disait le Ministre Paul Akoto Yao: quand un arbre vieillit, il garde toujours sa saveur et sa verdeur. Je suis venu donc m’abreuver à la source inépuisable d’érudition qu’est le professeur Guidy Wandja », a confié Patrick Krou, fraîchement désigné pour la promotion du ‘’Choco Vins Festival International Auxerre 2022’’.

Quant au professeur Joséphine Guidy Wandja, elle a salué cette nomination à sa juste valeur. « Mes félicitations pour votre nomination en tant que Directeur de Communication Afrique de ‘’Choco Vins Festival International 2022’’ organisé par Lune d'Afrique Internationale. Vous êtes un modèle pour les jeunes de Côte d’Ivoire et d’Afrique. Je serai à vos côtés pour vous accompagner. Ce n’est pas toujours que nous, les anciens qui avons vite fait d’être jetés aux orties, soyons reconnus comme des repères par les nouvelles générations. Je vous donne ma bénédiction et je vous prie de ne pas hésiter à me solliciter à tout moment pour des conseils et des suggestions », a rassuré professeur Guidy Wandja, présidente d’honneur de Lune d’Afrique Internationale, appelée affectueusement maman africa.

Notons que le ‘’Choco Vins Festival International Auxerre 2022’’ est un événement majeur de promotion socioculturelle et touristique. Il est sans équivoque un pont économique entre les pays africains producteurs de Cacao comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cameroun et l’Angola et la région productrice de vins. Il est prévu se tenir à Auxerre en France. Le Choco vins sera un point d’ancrage entre cacaoculteurs africains et viticulteurs européens. Le ‘’Choco Vins Festival international Auxerre 2022’’ est une initiative de l’Association Lune d’Afrique Internationale dont le siège est à Auxerre, dans la région de l’Yonne ; qui vise à promouvoir la diversité des cultures africaines sur le vieux continent et dans le reste du monde. Le journaliste ivoirien, Dieusmonde Tadé, vivant à Auxerre, préside aux destinées de cette Association depuis sa création en 2015.

Info : SerCom Lune d’Afrique Internationale