Côte d'Ivoire: Décès de l'ex-ministre Albert Kacou Tiapani

Albert Kacou Tiapani, ancien ministre ivoirien de la Construction, sous Henri Konan Bédié, est décédé, jeudi 9 septembre 2021, a-t-on appris d'une source proche de sa famille politique.

Deuil au PDCI-RDA : L'ex-ministre Albert Kacou Tiapani est mort !

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ( PDCI ) est à nouveau frappé par le deuil. Albert Kacou Tiapani, cadre du parti et ancien ministre de la Construction et de l' Urbanisme, sous la présidence de la République d'Henri Konan Bédié, est décédé ce jeudi 9 septembre 2021. La triste nouvelle a été confirmée tôt le matin par Georges Akué Aimé, secrétaire permanent de l'Inspection du PDCI.

« Mes chers collègues, les nouvelles ne sont pas bonnes. Notre patron, le Ministre Albert Claude Kakou TIAPANI, n'est plus ! Paix à son âme ! », a posté le cadre du parti d' Henri Konan Bédié, dans un message adressé aux membres de la Coordination de l'Inspection du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Kacou Tiapani fut successivement ministre de la Construction et de l'Urbanisme entre 1993 et 1995, puis ministre de l' Environnement et du cadre de vie entre 1996 et 1998.

Homme politique et natif du village de Débrimou, département de Dabou, dans la périphérie d' Abidjan, l'ex-maire de Dabou était un inconditionnel du PDCI-RDA et de son président Henri Konan Bédié. C'est sans surprise qu' il avait su résister à la vague de défections, qui frappe le PDCI depuis la rupture avec le RHDP du président Alassane Ouattara.