Côte d'Ivoire : Décès du grand planteur Georges Aka Bléhoué

Georges Aka Bléhoué, ancien président du Conseil des sages du Conseil Café-Cacao, est décédé ce jeudi 9 septembre 2021, apprend-on de sources concordantes.

Georges Aka Bléhoué, le plus grand planteur de Côte d'Ivoire, est mort !

Adaou, sous-préfecture située à une dizaine de kilomètres d'Aboisso, chef-lieu de la région du Sud-Comoé (sud-est de la Côte d'Ivoire), est dans la consternation. Le doyen Georges Aka Bléhoué est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans.

Avec 2 000 ha de cacao, de palmiers à huile et d’hévéa, le patriarche a été un des plus riches planteurs de Côte d'Ivoire. Fidèle au régime Gbagbo, entre 2000 et 2011, l'ex-président du Conseil national des sages de la filière café-cacao s’était exilé un temps au Ghana, au lendemain de la chute du président Laurent Gbagbo.

Sa disparition intervient un an après le décès en exil du patriarche Sansan Kouao, une autre figure de l' agriculture ivoirienne. Le célèbre planteur de Niablé, triple lauréat de la coupe nationale du progrès, est décédé dans la soirée du 30 septembre 2020 à l’âge de 84 ans. Il avait trainé une prostate qui, avec le poids de l’âge, l’avait sérieusement affaibli.

Le décès de Georges Aka Bléhoué, ajouté à celui survenu il y a un an, de Sansan Kouao, constitue une énième grosse perte pour le peuple Agni, ainsi que pour le pays tout entier, qui perdent en l'espace d'un an, deux de leurs plus gros planteurs de Cacao.