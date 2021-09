Pr Roland N'Guetta, président du SICARD, dévoile son plan d'actions

Élu à la tête de la Société Ivoirienne de Cardiologie (SICARD) le 05 mai 2021 pour un mandat de 2 ans, le Pr Roland N'Guetta a animé une conférence de presse, mercredi 08 septembre 2021.

Elu président du SICARD, ce que compte faire Pr Roland N'Guetta

Il s'est agi, en effet, de présenter à la direction générale de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA), aux laboratoires pharmaceutiques et aux partenaires non pharmaceutiques, le plan d’actions 2021-2023 de la SICARD. Les principaux chantiers qui seront portés par le Pr Roland N'Guetta et son équipe, portent sur le développement des relations de confraternité entre les cardiologues, la promotion et la valorisation de la cardiologie en Côte d’Ivoire, par des travaux scientifiques et la formation continue des cardiologues.

Le président de la Sicard et son équipe se pencheront également sur le conseil aux autorités compétentes, sur la planification et l’exercice de la cardiologie en Côte d’Ivoire et sur la mise en place d’un programme de prise en charge des urgences cardiovasculaires, ainsi que l'élaboration et l'application des programmes de sensibilisation et de prévention cardiovasculaire.

''Les points essentiels sont axés d’abord sur la formation continue des cardiologues à travers des rencontres scientifiques mensuelles que nous allons organiser. Nous comptons également mettre un point d’honneur sur les campagnes de prévention et de dépistage. Nous comptons au cours de ce mandat, aller auprès des populations à l’effet de dépister ces affections qui malheureusement, sont souvent sous-diagnostiquées et responsables de morts subites. Enfin, nous espérons mener un travail en sorte de mettre à la disposition des autorités sanitaires, les capacités de prise en charge des affections cardiovasculaires dans notre pays tant au niveau des ressources humaines qu’au niveau des plateaux techniques'', a soutenu Pr Roland N'Guetta.