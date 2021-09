Mariatou Koné lance l'opération "zéro covid à l'école"

Mariatou Koné a présidé la réunion de rentrée scolaire 2021-2022 à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le jeudi 9 septembre 2021. Au cours de ladite cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a lancé la campagne "zéro covid à l'école", a-t-on appris.

Mariatou Koné s'engage pour une école sans covid

La réunion de rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021 dans la ville de Bouaké, notamment au Centre culturel Jacques Aka. La ministre Mariatou Koné a profité de l'occasion pour lancer la campagne "zéro covid à l'école". Des séances de vaccination ont également démarré et vont s'étendre à toutes les directions régionales du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. "1000 doses ont été mises ce jour à disposition par le ministère en charge de la Santé. J'exhorte tous les membres de la communauté éducative à se faire vacciner pour se protéger et pour protéger les autres surtout nos élèves", a confié la ministre ivoirienne.

Il faut noter que plusieurs décisions majeures ont été annoncées pour la rentrée scolaire prévue pour le lundi 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Mariatou Koné a décidé de rétablir les coefficients par discipline au premier cycle. "Nous sommes l’un des rares pays qui appliquons le coefficient un", a-t-elle expliqué. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a laissé entendre que dorénavant, les établissements privés seront soumis à une évaluation annuelle. L'objectif est de mettre en exergue les écoles qui sortent du lot. Bien avant d'annoncer ces mesures, la ministre ivoirienne avait déjà restauré la dictée au cycle primaire et au premier cycle du secondaire.

Les réformes liées au fonctionnement des COGES (Comités de gestion des établissements scolaires) ont été également portées à la connaissance des acteurs du monde éducatif. Mariatou Koné a tenu la traditionnelle réunion de rentrée à Bouaké, car elle a voulu témoigner sa reconnaissance et toute son attention aux acteurs du système éducatif ivoirien en fonction hors d'Abidjan. La professeure d'anthropologie a tenu à les "féliciter et les encourager pour le remarquable travail qu'ils effectuent au quotidien pour l'éducation des enfants".