Télé: Maeva Ghennam refait son vagin comme si elle avait 12 ans

La star de la télé réalité Maeva Ghennam avoue avoir eu recours à la chirurgie de la vulve pour refaire son vagin et l'annonce à ses trois millions d'abonnés sur Instagram. Booba réagit.

Maeva Ghennam: “Ce que j’ai fait est trop bien, j’ai fait des machines au niveau de mon vagin”

« Rajeunir son vagin », c’est possible. Du moins c’est ce qu’a confié Maeva Ghennam, nouvel exemple des injonctions pesant sur les corps des femmes. Jeudi 2 septembre, la stalette de 24 ans a posté une vidéo depuis le cabinet de son gynécologue, où elle explique.

“Ce que j’ai fait est trop bien, j’ai fait des machines au niveau de mon vagin, de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection”, liste-t-elle devant son gynécologue. ”Ça rajeunit le vagin, c’est trop bien. Je trouve que c’est super important d’avoir un beau vagin. J’ai vraiment de la chance, j’ai vraiment un beau vagin, je n’ai pas les lèvres qui dépassent… Là, c’est comme si j’avais 12 ans”, se réjouit l’ancienne candidate à l’émission de téléréalité « Les Marseillais vs le Reste du Monde », qui compte sur le réseau social Instagram plus de 3 millions d’abonnés et presque autant sur TikTok, l’application phare des adolescents.

Une déclaration controversée qui fait jaser en France et en Europe.

Booba a jugé bon de publier un photomontage de La Fouine, qu’il se plaît à qualifier de pointeur, écrivant : “Elle a dit vagin de 12 ans”, avec la tête de Fouiny tout sourire. Le Duc a ensuite déclaré : “Si à 24 ans tu t’fais refaire la shnekzer c’est que tous les 700 Raptors de Marrakech te sont passés dessus… C’est comme se faire arracher les dents de sagesse à 2 ans et d’mi…”.

Dans la foulée, le fondateur du 92i s’est filmé sous la douche, bien que nous n’apercevons que le mur de la salle d’eau, méditant sur la situation avec sarcasme : “Et du coup si tu te fais refaire les seins, tu montres tes seins. Si tu te fais replanter des cheveux, tu montres tes cheveux. Donc si tu te fais refaire la chatte normalement, c’est le dévoileeeeeeyyy”.

Enfin, Kopp n’a pas manqué de crier à l’arnaque en postant une photo de Maeva en legging, avec un fessier disproportionné et non photoshoppé.

Les propos de la star de téléréalité ont choqué de nombreux internautes qui l’accusent notamment de « sexualiser des enfants de 12 ans » et « d’inciter à la pédophilie ». Beaucoup reprochent aussi à l’influenceuse de « créer des complexes illégitimes » chez les jeunes filles.

« Le problème avec ce genre de vidéos, c’est qu’on normalise le fait qu’il n’existe qu’une seule forme de vulve “d’apparence jeune” (apparemment) et avec des lèvres bien “rangées” », détaille la youtubeuse Juju Fitcats, elle-même suivie par 2,8 millions de personnes.