Booba, le célèbre rappeur, s'en prend à Greg des Marseillais

L'offensive lancée par Booba sur la toile contre les influenceurs n'est pas prête de s'arrêter. La star française du rap vient de s'en prendre une énième fois à l'un des plus grands influenceurs, notamment Greg des Marseillais en France dans l'une de ses sorties.

Le tacle de Booba contre l'influenceur Greg des Marseillais

Booba n'est pas prêt d'abdiquer, lui qui se veut désormais l'avocat des internautes victimes d'arnaque et d'escroquerie. Pour cela, le Duc de Boulogne a entamé une grande campagne depuis quelques semaines pour dénoncer les influenceurs qu'il accuse d'escroquerie. En effet, le rappeur franco sénégalais estime que ces influenceurs font dans la démagogie et dans la publicité mensongère pour s’enrichir sur le dos des internautes naïfs.

Alors qu’il a déjà asséné des coups violents à une horde d’influenceurs : Marc Blata, Magali Berdah et Maeva Ghennam, il se retourne cette fois-ci contre Greg des Marseillais, un autre influenceur qui est désormais dans son viseur. "Leur délire-là, le dropshipping, c’est révoltant. Et moi, parce que j’ai de l’impact et que je suis suivi sur les réseaux, c’est ma mission de le dénoncer. Au-delà de n’avoir aucun talent, de faire la promotion de la culture du vide, de la débilité, et de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent des citoyens (notamment des adolescents) en leur vendant des saloperies", a-t-il notamment lâché dans une interview accordée à Libération.

Booba prend très au sérieux cette croisade qu’il mène contre les influenceurs. Il compte se battre avec toutes ses forces pour gagner cette guerre contre les influenceurs même sans le soutien de ses pairs.

Le rappeur trouve curieux, le peu d’intérêt de ses pairs à son combat qu’il mène. Pour le Duc de Boulogne, un rappeur est avant tout un lanceur d’alerte, la voix des sans voix qui doit dénoncer les affres de la société.

Booba dénonce le manque de soutien de ses pairs

Alors que la chanteuse Kanya Samet a twitté un message de soutien à l’endroit du Kopp « SoutienBooba fooooort », le rappeur en a profité pour envoyer une pique à ses pairs, en écrivant : « Le premier rappeur qui me soutient !!! ¨ A merde ce n'est pas un rappeur »