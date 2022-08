Côte d'Ivoire: BETCLIC devient partenaire majeur de l'ASEC Mimosas

L’Asec Mimosas, championne en titre de Côte d’Ivoire, vient de frapper un grand coup avec une importante structure française spécialisée dans les paris en ligne.

Bonne nouvelle pour l’Asec Mimosas de Me Roger Oeugnin

L’Asec Mimosas a annoncé, dans un communiqué posté sur sa page Facebook, la signature d’un partenariat avec BETCLIC, opérateur français de jeux en ligne, spécialisé dans le pari sportif. ‘’ BETCLIC et l'ASEC Mimosas s'associent pour les deux prochaines saisons. Avec cet accord, l'entreprise de paris sportifs devient Partenaire Majeur de l'ASEC Mimosas. Le logo BETCLIC sera affiché sur la face avant du maillot de l'un des meilleurs clubs ivoiriens, dès la reprise de la saison 2022/2023‘’, mentionne le communiqué qui relaie également des propos du Pca de l’Asec Mimosas, Me Roger Ouegnin.

‘’Nous sommes très heureux d'intégrer BETCLIC dans notre pool de partenaires et d'en faire un partenaire majeur de notre club . Depuis toujours , par son dynamisme , ses performances et ses ambitions , notre club a su attirer les entreprises leaders dans leur secteur d'activité . BETCLIC , fort de ses partenariats avec l'équipe de France de Football , les Ligues 1 et 2 du football français et le top 14 ( Rugby ) , dispose d'une expérience incontestable dans le sponsoring sportif et s'est hissé parmi les champions du pari sportif dans de nombreux pays européens . Nous sommes fiers d'avoir été choisi pour les accompagner dans ce nouveau challenge ivoirien et africain.Longue vie à ce partenariat !‘’, s’est-il rejoui.

Nicolas Beraud, Fondateur & Directeur général de BETCLIC, a également expliqué le choix de l’Asec Mimosas. ‘’Pour marquer son arrivée en Côte d'Ivoire, il était naturel pour BETCLIC de s'associer à l'ASEC Mimosas, un des plus grands clubs africains aux ambitions élevées. Nous sommes fiers d'accompagner le projet et la dynamique du club. Nous partageons la volonté d'offrir à nos publics la meilleure expérience possible et nous espérons ravir les fans ivoiriens en proposant des animations inédites et l'offre de paris la plus complète pour les matchs de l'ASEC‘’, a-t-il expliqué.