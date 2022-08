Yopougon : Ce qui va changer dans le domaine du transport

Les autorités de la commune de Yopougon annoncent une nouvelle mesure pour l’instauration d’arrêts pour les "gbakas" et les "woros-woros". L’annoncé a été faite par l’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA) à travers un communiqué.

Yopougon : Les "gbakas" et "woro-woros" dotés d’arrêts

Selon une note de l’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA), les taxis communaux de la commune de Yopougon, communément appelés "woros-woros", ainsi que les "gbakas" auront bientôt des arrêts à l’instar des autobus de la SOTRA (Société des transports urbains d’Abidjan).

Le communiqué établit la liste des points d’arrêt en concert avec les acteurs du transport de Yopougon. On apprend également qu’une opération pilote a été lancée sur l’Avenue principal de Bel Air allant du carrefour Sable au rond-point Gandhi.

Par ailleurs, l’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA) soutient que le respect de ces arrêts minutes, dédiés aux gbakas et aux woro-woros, contribuera à réduire les embouteillages et permettra par la même occasion aux différents acteurs et usagers de la circulation de gagner du temps.