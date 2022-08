Booba tacle Cyrille Hanouna dans sa guerre contre les influenceurs

Booba est sur tous les fronts. En guerre contre les influenceurs qu’ils accusent d’escroquerie, Booba s’en est pris également au célèbre animateur de l’émission Touche Pas à mon Poste(TPMP), Cyrille Hanouna. Le célèbre rappeur l’accuse de rester silencieux sur le sujet.

Booba assène un coup à Cyrille Hanouna

Dans une récente sortie sur la toile, le plus célèbre rappeur français, Booba qui vit depuis quelques années à Miami aux États-Unis s’en est pris violemment aux influenceurs qu’il a surnommé influvoleur. Le B20 reproche notamment à ses nombreux influenceurs qui font la promotion des produits sur internet d’arnaquer les internautes. Le franco sénégalais a particulièrement jeté son dévolu sur Magali Berdah, la manageuse des influenceurs qui est également chroniqueuse dans l’émission TPMP de Cyrille Hanouna.Dans une interview exclusive accordée au journal Libération il y à quelques jours, il a accusé Magali Berdah d’arnaquer d’honnêtes citoyens.

Dans le sillage de sa campagne médiatique contre les influenceurs, le Duc de Boulogne a invité Cyrille Hanouna dans un tweet à traiter ce sujet dans son émission. Ce dernier lui a par ailleurs répondu qu’il va s’intéresser à ce sujet sous peu.« Je finis mes vacances! Et je traiterais ce sujet dès la 1ere le 29 août en direct! T’inquiète mon ratpi! Je n’ai aucun problème avec ça » a-t-il déclaré.

Visiblement le rappeur est resté sur sa faim, après cette réponse de l'animateur et il à nouveau réagit. « C’est normal t’as plus le choix et j’suis pas ton ratpi loin de là. Tout comme tu es loin d’être un ratpi. Bien essayé! Essaye encore… » a-t-il répondu sèchement avant de donner le coup de grâce. « Arrête d’essayer d’appeler mon management on a rien à se dire. Le point de non-retour a été franchi. Le bureau des négociations est fermé. Terminez ce que vous avez commencé ».

Le silence de Cyrille Hanouna se justifie par les intérêts, selon Booba

Qu'est ce qui justifie la violence verbale dont fait preuve Booba à l'endroit de Cyril Hamouna? La question mérite d'être posée surtout quand on sait que de par le passé les deux hommes ont entretenu de relations saines et cordiales. En effet, Magali Berdah qui est l'une des cibles du rappeur de 41 ans est non seulement une chroniqueuse de l'émission de Cyrille Hanouna mais les deux personnages possèdent des parts d'actions dans une entreprise qui produit des émissions de télé réalité. Sur la base des liens qu'entretiennent ces deux personnalités, Booba estime que le silence de Cyrille Hanouna est délibéré.