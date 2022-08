Bouna: Michel Noufé équipe le district sanitaire du Bounkani

C’est un véritable ouf de soulagement pour les populations du Bounkani. Le lundi 1er août 2022, le district sanitaire de la région a bénéficié d’un important lot de matériels médical et paramédical offerts par un de ses fils et cadres, en l’occurrence Michel Noufé.

Région du Bounkani: Michel Noufé offre du matériel médical et paramédical au district sanitaire

Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d’Ivoire, Michel Noufé est bien connu dans la région du Bounkani dont il est originaire, pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations sans distinction. Candidat au poste de secrétaire départemental du RHDP dont l’élection a été reportée à une date ultérieure pour des raisons d’irrégularités sur les listes électorales, son engagement à la cause du parti et sa fidélité au président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP, n'ont jamais failli.

A Bouna où il séjourne depuis quelques jours aux côtés de ses parents, Michel Noufé a profité pour apporter aide et assistance à sa région. C’est ainsi que, le lundi 1er août, il a fait don de matériels médical et paramédical au district sanitaire de la région du Bounkani en vue de renforcer son plateau technique sanitaire et mais aussi soulager les personnes en situation de handicap. Profitant de l’occasion, Michel Noufé a témoigné tout son attachement à Mme la Ministre Nialé Kaba qu’il a présentée comme un parapluie pour la région du Bounkani.

L’homme a spontanément offert deux fauteuils roulants à deux personnes du village de Tedjidouo, avec un don en numéraire pour les aider à regagner leurs domiciles. En marge de cette activité, Michel Noufé a reçu, à son domicile, le collectif des Fonctionnaires de Bouna, venu lui traduire son admiration pour ses actions à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Ses hôtes lui ont ainsi remis un tableau de reconnaissance. De quoi réjouir l’heureux donateur pour qui la politique doit se faire autrement. Il a indiqué que recevoir ce tableau de reconnaissance, est pour lui un appel à travailler davantage pour le bonheur des populations du Bounkani.