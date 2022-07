RHDP- Agboville: Brou Cho Julie Eunice met le cap sur les municipales

Prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, élue le week-end dernier, secrétaire départementale du RHDP, est allée le vendredi 29 juillet 2022, à la rencontre des délégués de secteurs d’Agboville. Et ce, afin de leur exprimer sa reconnaissance et sa gratitude pour avoir porté la liste "Ensemble pour le développement" à la tête du département

RHDP-Agboville : Prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, nouvellement élue départemental, reconnaissante aux délégués de secteurs

« Je suis heureuse d’être parmi vous mais bien plus que vous ayez porté votre choix sur ma personne. J’ai tout suivi ce qui s'est dit dans la presse ces jours-ci et je pense que le moment est arrivé pour vous adresser toute ma reconnaissance et ma gratitude. Mes papas, mes frères, mes amis, mes sœurs, du plus profond de mon cœur, je vous dis merci, merci et encore merci », a confié la conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes, à l'endroit des délégués de secteurs d’Agboville.

Membre du Bureau politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, Prof. Moustapha Brou Cho Julie promet de tendre la main à tout le monde pour réussir sa mission.

« Comme nous l’avons mentionné dans notre slogan, c’est ensemble que nous irons au développement. Je suis la responsable certes mais j’ai besoin de vous pour tirer un bon salaire du travail que nous allons abattre sur le terrain pour notre parti. Parce que, les élections locales ne sont pas loin. Et c’est maintenant que nous devons travailler main dans la main pour aller de l’avant », a-t-elle réitéré.

Avant de rendre hommage au président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, et au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie, pour leur leadership éclairé.

« Ce qui est essentiel, aujourd’hui, c’est notre parti, c’est le RHDP, c’est son avancement. C’est pourquoi, nous devons travailler ensemble pour le maintenir au pouvoir. Cela doit se faire à partir d’Agboville parce que, c’est à partir d’Agboville que le PDCI-RDA est arrivé au pouvoir…Le RHDP sort des élections des secrétaires départementaux encore plus fort parce que nous avons à sa tête un homme fort, à savoir Son excellence Monsieur Alassane Ouattara. Je voudrais nous engager tous, à œuvrer pour la victoire du RHDP aux élections locales de 2023 et aux présidentielles de 2025 », a lancé l’enseignante d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional