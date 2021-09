Musique: La nouvelle chanson de Ramba Junior fait sensation

Le jeune rappeur ivoirien Diabaté Aboubakar alias Ramba Junior vient de dévoiler une nouvelle chanson qui impressionne de nombreux observateurs.

Ramba Junior en featuring avec Mohamed Nantoumé alias «Grand M»

Lors de son récent passage à Abidjan, le rappeur français, Black M, s’était prononcé sur la musique de la pepitre du rap ivoire, Ramba Junior. ‘’Le petit comique là. Je ne le connais pas vraiment, on m’a fait écouter un de ses morceaux aujourd'hui (jeudi 22 juillet) … Vous savez pourquoi je demande « Le Petit comique ? ». Je l’ai vu faire un son avec Grand P. Ce que je pense du petit Ramba Junior, il est vraiment marrant‘’, a lancé Black M.

Des propos que le jeune Ramba Junior n’a pas appréciés. ‘’Vieux père Black M, si tu cherches un comédien, Papa Gohou Michel est là hein. Moi, c’est Ramba Junior, le Rappeur le plus influent de ma génération. Tu as été petit. Tu as commencé, personne ne croyait en toi. Je suis fier de mon travail et de mon équipe. On fait le maximum, on n’attend rien de personne. Black M, on préfère les encouragements que les dénigrements‘’, avait répondu Ramba Junior sur sa page Facebook.

Eh bien! le jeune rappeur n’entend vraiment pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir gagné le cœur de plusieurs mélomanes ivoiriens, le poulain de Badro Escobar a décidé de conquérir l’international. A cet effet, il a dévoilé un single intitulé ‘’ Allah Do‘’ ou en encore ‘’C’est Dieu ‘’, réalisé en featuring avec Mohamed Nantoumé alias «Grand M», un artiste-comédien malien, âgé de 20 ans, qui a des similitudes avec Grand P , en raison de sa petite taille.

Cette chanson dévoilée le vendredi 10 septembre 2021, dans laquelle il rend hommage à feu Dj Arafat, est déjà très appréciée par de nombreux observateurs, comme le témoignent certains commentaires laissés sur YouTube. ‘’Vous êtes trop forts les petits. La Côte d'Ivoire sort à présent le grand jeu. Badro Escoba, tes poulains ont confirmé… ‘’, a commenté un internaute.