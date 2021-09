Agboville: Seulement 11.000 inscrits sur 42.000 élèves au secondaire

La rentrée scolaire 2021-2022 à Agboville comme partout ailleurs en Côte d’Ivoire, a eu lieu officiellement ce lundi 13 septembre 2021 dans l’ensemble des établissements préscolaires, primaires et secondaires de la ville. Seul bémol, les élèves sont quasiment absents des salles de classes. En effet, les inscriptions physiques, premier sésame pour l’entrée en classe, se font au compte-gouttes.

Péné N’Goran Antoinette (DRENA d’ Agboville): "On espère qu’avec les inscriptions physiques qui ont cours, nous serons en mesure de commencer les enseignements"

« Je salue tous les parents d’élèves, qui ont déjà inscrit leurs enfants en ligne. Et, je les encourager à prendre d’assaut tous les établissements pour que toutes les inscriptions physiques se fassent. On compte sur eux pour que cette rentrée scolaire soit effective dans les meilleurs délais. Nous avons 11.000 inscrits en ligne sur 42.000 élèves au secondaire public. Au privé, on enregistre un taux d’un peu plus 25% d’inscrits. L’établissement que nous visitons actuellement, le lycée moderne 3 d’Agboville, a plus de 500 inscrits physiquement sur 2000 inscrits en ligne », déplore Péné N’Goran Antoinette, directrice régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation(DRENA) d’Agboville.

« Nous allons faire l’état des lieux au niveau des inscriptions au préscolaire et au CP1 à l’issue des visites et des échanges avec les IEPP…La reprise est effective à Agboville, aujourd’hui, lundi 13 septembre 2021», a-t-elle ajouté, fièrement. Le retour de la dictée classique, le retour des coefficients par discipline, l’annulation du droit de passage automatique en classe supérieure et l’instauration d’une évaluation annuelle des établissements privés, sont les principales décisions prises par la ministre Mariatou Koné. Ceci, en vue de relever le système éducatif ivoirien en manque de repères depuis près d’une décennie. "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité" est le thème de cette année scolaire.

« Les inscriptions en ligne sont devenues très actives ces dernières journées et nous sommes convaincus que d’ici à la fin de la semaine, nous serons à un minimum de 50% d’inscrits. On espère qu’avec les inscriptions physiques qui ont cours, nous serons en mesure de commencer les enseignements. Car, le personnel administratif et enseignant est présent. Notre visite va s’étendre aux établissements du privé », promet la première responsable de l’Éducation nationale dans l’Agnéby-Tiassa, Péné Antoinette.

Tizié TO Bi

Correspondant régional