Eudoxie Yao se moque de Grand P "Mon ex a gros coeur dèh"

Eudoxie Yao, c'est la jeune célébrité ivoirienne avec une plastique aux proportions particulière. À ses côtés, il y a encore peu, Grand P, l'artiste guinéen de très petites tailles. La jeune femme s'est un peu payé son ex dans une de ses publications sur Instagram.

Eudoxie Yao refait parler de Grand P

La relation soi-disant amoureuse d'Eudoxie Yao et homme le plus connu a pris fin il y a quelques semaines. La jeune femme qui possède un des postérieurs les plus volumineux des femmes de Côte d'Ivoire, et qui en joue le plus, a récemment publié une photo sur laquelle elle est assise sur les frêles jambes de son ex. Sans doute avec du recul, elle a réalisé le danger de paralysie qu’elle faisait courir à ce dernier.

"Mon ex Grand P à gros cœur einn, il a demandé de m’assoir sur ses pieds. Les Guinéens ne venez pas me frapper s’il ne marche plus bien", pouvait-on lire dans son poste diffusé sur son compte Instagram.

Après plusieurs années de relation qu'ils disaient amoureuse, la célébrité ivoirienne et son tout aussi célèbre petit ami se sont séparés. La raison ? Lors d'un déplacement au Sénégal, l’artiste guinéen a affiché une volonté d'entamer une relation amoureuse avec une actrice sénégalaise. Il a même affirmé dans une vidéo vouloir épouser cette dernière. Il en était trop pour Eudoxie qui a donc unilatéralement décidé de mettre fin à la relation.