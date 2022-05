Eudoxie Yao: Sa nudité met Claudy Siar dans problème (Images)

L’Ivoirienne Eudoxie Yao, suspectée d’appartenir au réseau de prostitution de Dubaï porta potty, ne manque pas de créer le buzz à chaque fois qu’elle en a envie, emportant parfois dans son genie de séduction plusieurs hommes comme le grand Claudy Siar.

Eudoxie Yao fait perdre la tête à Claudy Siar avec son corps ultra sexy

La bimbo Ivoirienne Eudoxie Yao vient encore d’enflammer la toile avec une nouvelle photo ultra sexy. Alors que l’image suscite une avalanche de réactions sur la toile, celle de Claudy Siar n’est pas passée inaperçue auprès des internautes.

Devenue star des réseaux sociaux grâce à sa forme généreuse, sa poitrine opulente et son corps de rêve, Eudoxie Yao se fait remarquer de plus en plus ces derniers jours sur la toile.

Pour donc attirer une fois encore l’attention des internautes, la Kim Kardashian africaine a posté dans la journée du jeudi 19 mai une image très osée qui a sans doute fait monter la température de ses abonnés.

Couchée sur une chaise longue au bord d'une piscine, Eudoxie Yao a d’abord fait dos à la caméra pour se faire capturer ses courbes en bikini. Elle a ensuite fait face à la caméra pour reprendre le même exercice avant de coller les deux images.

Si l’image elle-même est déjà accablante, la légende qui l’accompagne en dit long sur l’intention de l’auteure. « Pile où face mes bb ?? 1 ou 2. C’est du pure bio. La déesse des temps modernes », a-t-elle écrit.

Comme l’on pouvait s’y attendre, la photo a suscité des réactions. Dans la foulée, l’animateur et Producteur de Couleurs tropicales sur RFI, Claudy Siar a fait un geste subtile. Réagissant à cette image, il a simplement mis en commentaire un sticker qui fait allusion à un mal de tête.

Son geste a énormément amusé les internautes au point où ils ne se sont pas empêchés de lui demander de revenir pour évoquer clairement son ressenti à propos de cette image.