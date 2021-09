Vallesse Éditions annonce sa grande rentrée littéraire

Vallesse Éditions organise sa rentrée littéraire le 4 décembre 2021 à Abidjan II Plateau. C'est l'information majeure portée par Serge Grah, le responsable éditorial de ladite structure, le mercredi 15 septembre 2021 au cours d'un échange avec la presse. Ce rendez-vous littéraire se veut une véritable communion entre les auteurs et les lecteurs, a-t-il dit.

Vallesse Éditions se prépare à combler les lecteurs

Samedi 4 décembre 2021, l'espace Sococé II Plateaux aura l'allure d'une sublime bibliothèque où des auteurs et des lecteurs se donneront rendez-vous pour une parfaite communion autour du livre. Et cela est à mettre à l'actif de Vallesse Éditions qui y tiendra sa grande rentrée littéraire. "La vision, c'est de grandir et faire en sorte que les livres soient visibles et accessibles aux lecteurs. Il n'y aura pas de discours, juste des chapiteaux où les auteurs seront installés pour dédicacer leurs oeuvres", a précisé Serge Grah. Le thème retenu par Vallesse Éditions pour la rentrée littéraire est "le livre, un ami pour la vie". C'est la véritable rentrée scolaire de la maison d'édition après celle de 2009.

Il est important de souligner que Vallesse Éditions a déjà publié une vingtaine de livres en une seule fois. "C'est un grand risque qui ne nous fait pas peur. Il faut préparer la base", a mentionné le responsable éditorial. Il a également souligné que les auteurs publiés par Vallesse Éditions (ceux présents en Côte d'Ivoire) prendront part à la rencontre littéraire. Parmi ces auteurs figurent Philippe Di Nacera (La traversée), Davina Ittoo (Misère), Josué Guebo (Le sacre de Djétéhi) ou encore Blaise N'dala (Dans le ventre du Congo), Veronique Tadjo (En compagnie des hommes).

Pour rappel, le vendredi 23 juillet 2021, Vallesse Éditions a présenté ses nouvelles sorties littéraires à son siège en présence de plusieurs journalistes. Depuis, ce sont plus d'une dizaine de livres qui ont été publiés par la maison d'édition chère à Serge Grah.