Viol : "Printemps des leaders dynamiques" soutient les victimes

Printemps des leaders dynamiques (PLD), une organisation qui œuvre dans le domaine du développement durable a apporté récemment son soutien aux victimes de viol en Côte d'Ivoire. La présidente Sabine Kouassi a livré une déclaration à travers laquelle elle dénonce le silence imposé à ces victimes.

Printemps des leaders dynamiques s'engage contre le viol

Dans une déclaration dont une copie nous est parvenue, Printemps des leaders dynamiques, qui a pour objectif de rassembler les leaders de divers horizons soucieux d'un meilleur avenir des peuples, a crié son indignation devant la récurrence des viols en Côte d'Ivoire. Sabine Kouassi note que "plusieurs femmes et fillettes victimes de viols refusent de témoigner parce qu'elles sont menacées, persécutées par les violeurs, mais elles sont très souvent traitées comme des menteuses lorsqu'elles ont le courage de porter plainte contre leurs agresseurs".

"C'est déjà honteux pour une victime de viol d'en parler donc imaginer un peu lorsque le médecin dit qu'il n'y a pas de lésions importantes pour déduire qu'il y a eu viol comme si le viol se limitait à des lésions graves. C'est frustrant quand on déclare à la victime qu'elle est la seule responsable de ce qui lui arrive", soutient la première responsable .

Pour elle, ce qui détruit encore plus les victimes de viol et les tue à petit feu, c'est le silence qui leur est imposé. Ce silence accusateur qui rappelle aux victimes qu'être femme est un handicap. Ce silence accusateur qui leur rappelle qu'elles sont seules et rejetées de tous. La première responsable de Printemps des leaders dynamiques s'est insurgée contre le viol d'une fille de 13 ans par les cinq garçons de son employeur. Elle n'a pas manqué de saluer l'action menée par Hayek Hassan en faveur des victimes de viol.

"Le samedi 11 septembre 2021, Monsieur Hassan Hayek a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il dénonce plusieurs problèmes. D'abord, Monsieur Hassan Hayek a fait une première vidéo avec la fillette de 13 ans qui a témoigné des abus qu'elle a subis de la part de son employeur qui est une femme adulte et de ses 5 garçons. Son sens de solidarité l'a conduit à réclamer justice pour cette innocente qui a subi une intervention chirurgicale après toutes ces violences physiques. Cette intervention lui vaudra l'ablation de l'utérus et des lésions au niveau du sexe", a déclaré Sabine Kouassi, qui dit apporter tout son soutien au fondateur de Bénévoles de premiers secours (BPS).