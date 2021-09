Commerce international: Le TAITRA en mission annuelle au Nigeria fin septembre

Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan (TAITRA) s'apprête à organiser sa mission commerciale annuelle au Nigeria du mercredi 29 au jeudi 30 septembre, 2021. L'événement virtuel devrait se dérouler entre 9 h 00 et 15 h 00, heure du Nigéria.

Commerce international : Le TAITRA organise une mission annuelle au Nigeria les 29 et 30 septembre prochain

Les hommes et femmes d'affaires nigérians intéressés auront l'occasion de rencontrer 22 fabricants taïwanais, dont une société cotée en bourse, dans plusieurs catégories de produits telles que les pièces automobiles, l'électricité, l'électronique, les machines, les équipements médicaux et de santé et le matériel informatique. TAITRA organise des missions commerciales annuelles dans plusieurs villes du monde, notamment au Moyen-Orient, en Afrique, au Japon, en Corée du Sud, en Amérique latine et en Inde. Plus de 600 entreprises taïwanaises y participent activement et plus de 12 000 entrepreneurs y prennent part à des discussions commerciales.

Cet événement est ouvert aux hommes et femmes d'affaires déjà établis qui ont besoin de partenaires pour des produits taïwanais, ainsi qu'aux personnes qui cherchent à démarrer une nouvelle activité dans le domaine de la vente de produits. Pour y participer, veuillez suivre le lien ci-dessous et remplir le formulaire d'inscription. La participation est absolument gratuite ! En outre, nous vous invitons à visiter les différents sites de la semaine du Nigéria-Taiwan.

La semaine du Nigéria-Taïwan 2021 est un événement destiné à mettre en relation les secteurs privés de Taïwan et du Nigéria et à leur offrir d'abondantes opportunités commerciales. Les entreprises nigérianes intéressées par la recherche de partenaires taïwanais peuvent trouver tout ce dont elles ont besoin en visitant notre salle d'exposition en ligne ! Le salon sera en ligne à partir du 13 septembre et ne durera que deux semaines ! Vous êtes impatient de rencontrer vos partenaires de Taiwan? N'hésitez pas ! Accédez aux futures opportunités en un seul clic. Pour vous renseigner de manière plus détaillée, veuillez contacter https : [email protected] ou appeler : 08103485548 ou 08062875420