La Première dame Dominique Ouattara annoncée dans le Guémon

Dominique Ouattara séjournera bientôt dans la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est l'information majeure à retenir après la rencontre entre la Première dame ivoirienne et le docteur Serey Doh, le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, par ailleurs président du conseil régional du Guémon.

Ce que Dominique Ouattara va faire dans le Guémon

Jeudi 16 septembre 2021, le docteur Serey Doh a été reçu en audience par Dominique Ouattara. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes s'est rendu à la résidence présidentielle, située à Abidjan Riviera Golf dans l'objectif d'adresser ses salutations et ses remerciements à l'épouse d'Alassane Ouattara. En effet, le président du conseil régional du Guémon a fortement apprécié les actions de la Première dame en faveur des femmes ivoiriennes grâce au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI).

L'hôte de Dominique Ouattara a également profité de l'occasion pour transmettre une invitation à la Première dame ivoirienne de la part des femmes de la région du Guémon. Pour sa part, la présidente de Children of Africa a répondu favorablement à la demande de ses "soeurs" qui souhaitent communier avec elle dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cependant, aucune date n'a été donnée en ce qui concerne le séjour de Dominique Ouattara dans cette partie du pays.

Créé par décret n° 2012-1106, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire oeuvre pour l'octroi de crédit à taux réduit aux femmes ivoiriennes. Il est doté d'un capital de 10 milliards de francs CFA. Le FAFCI a pour objectifs de permettre aux femmes de Côte d’Ivoire d’accéder à des ressources financières à coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus ; former et sensibiliser les femmes sur la gestion des activités génératrices de revenus ; financer des activités génératrices de revenus de plus de 165 000 femmes à ce jour, grâce à l’implication des Systèmes financiers décentralisés (SFD).