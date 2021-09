Concert FEMUA : Koffi Olomidé parle d'un "manque de considération"

Le passage de Koffi Olomidé au FEMUA 13 (Festival des musiques d'Anoumabo) continue de faire des vagues. Dimanche 12 2021, la star de la musique congolaise a quitté la scène après seulement 18 minutes de prestation. Vivement critiqué par des fans et des observateurs de la scène culturelle, le Mopao s'explique.

Koffi Olomidé : "En 40 années de carrière assidue, rien ne m’a jamais plus meurtri..."

Le rendez-vous entre les fans de Koffi Olomidé et leur idole a mal tourné le dimanche 12 septembre 2021 sur la scène du FEMUA (Festival des musiques d'Anouma) organisé par Gaou Production, sous la houlette de Traoré Salif dit ASalfo. Ce jour-là, le Quadra Koraman est monté sur scène vers 6 heures du matin alors que sa prestation aurait été prévue pour minuit. Dans un droit de réponse adressé à Jeune Afrique, le chanteur congolais dit sa part de vérité sur cette affaire.

"Le FEMUA est un événement culturel majeur pour l’Afrique et pour la promotion des musiques africaines sur le continent et pour les diasporas. J’ai toujours pris plaisir à y participer et toujours vécu comme un honneur d’y être convié au fil de mes années de carrière. Cependant, cette édition n’a pas eu la même saveur", a déploré Koffi Olomidé, qui a évoqué des problèmes d'ordre budgétaire et d'ordre logistique.

Revenant sur l'épisode du dimanche 12 septembre 2021 au FEMUA, le Grand Mopao a confié que lui et son groupe étaient programmés à minuit. "Je suis un artiste, j’ai l’expérience de la scène et sais que la programmation peut parfois être retardée. Passer une heure plus tard n’aurait pas entraîné de scandale. Mais ce n’est que vers 23 h 45, alors que nous étions prêts à faire le show, que l’on est venu nous prévenir que notre passage avait été décalé à 4 h du matin !", s'est exprimé Le Grand Ché.

Koffi Olomidé a fait remarquer qu'en 40 ans de carrière musicale, rien ne l'a jamais plus meurtri que l'idée de manquer une rencontre avec son public. "Nous avons donc pris notre mal en patience et trompé l’attente en profitant de la magie des lieux de fête abidjanaise. De retour sur le festival, en avance pour être à l’heure, comme toujours, on nous annonce encore un report : nous passerons finalement à 6 heures du matin", a-t-il témoigné. L'artiste-chanteur congolais avoue avoir vécu "cet épisode comme un manque de considération" envers lui, mais également ses musiciens et ses fans. "Ils sont les seuls à qui j’adresse mes excuses, bien qu’on ait choisi de me jeter en pâture", a enfoncé Koffi Olomidé.