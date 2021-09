Burkina : Le 3e mandat, un «suicide» pour Roch Kaboré, selon Simon Compaoré

Au Burkina Faso, la question d'un 3e mandat de Roch Kaboré est d'ores et déjà en ligne de mire. Simon Compaoré, président du MPP, parti au pouvoir, a donc tranché en excluant cette éventualité pour le président burkinabè.

Simon Compaoré verrouille Roch Kaboré sur un 3e mandat

Alors que le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, parti au pouvoir), est en plein préparatifs de son deuxième Congrès extraordinaire, Simon Compaoré, président du parti, vient de jeter un gros pavé dans la mare, qui risque d'éclabousser plus d'un. Au cours d'une conférence de presse animée ce lundi 20 septembre 2021, l'ancien ministre de la Défense s'est prononcé sur divers sujets d'actualité concernant la vie du pays et celle du parti.

« C’est ensemble que nous avons travaillé, dans un contexte difficile, parce que ne remplace pas Salifou Diallo qui veut, mais qui peut. Nous avons juré sur sa dépouille de relever le défi, pour qu’il soit content de nous. Je pense que c’est ce qu’on a tenté ensemble et Dieu merci... Ce n’est pas de la suffisance, mais nous sommes heureux parce que des défis ont été relevés », a déclaré le président du MPP.

Évoquant l'épineuse question d'un troisième mandat, Simon Compaoré s'est voulu formel : « ça me fait sourire quand on demande si Roch Marc Christian Kaboré ne fera pas un 3e mandat. À moins qu’il veuille se suicider, il ne le fera pas. » Avant de prévenir : « Pas avec nous en tout cas. »

Roch Kaboré qui a été réélu pour son second mandat en novembre 2020, est donc averti. Si les ambitions politiques du locataire du Kosyam veulent l'amener à briguer un troisième mandat, l'un des membres du trio de 2014 (Roch Kaboré, Chériff Sy et Simon Compaoré), prévient d'ores et déjà que son compagnon n'aura pas son soutien. À moins que celui-ci ne veuille faire un passage en force.