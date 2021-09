L'Association les amis du livre "ressuscite" Jean-Marie Adiaffi

Jean-Marie Adiaffi sera à l'honneur le 15 novembre 2021 à l'occasion d'une journée hommage que lui dédie l'Association les amis du livre. L'évènement est prévu au Centre national du matériel scientifique (CNMS) à Cocody-II Plateaux.

Jean-Marie Adiaffi à l'honneur le 15 novembre

L'Association les amis du livre va rendre un vibrant hommage au défunt écrivain ivoirien Jean-Marie Adiaffi. Selon une information que nous a livrée Serge Grah, une journée hommage se tiendra le lundi 15 novembre 2021 à Cocody II-Plateaux, précisément au Centre national du matériel scientifique (CNMS). La cérémonie sera meublée de communication autour de l'immense carrière littéraire du promoteur du "Bossonisme", c'est-à-dire l'animisme ou encore le culte des fétiches. Il y aura également des déclamations de poèmes et des expositions de photos de Jean-Marie Adiaffi.

Il faut noter que l'Association les amis du livre regorge d'hommes et de femmes amoureux de la littérature, mais aussi de la culture et dont le talent littéraire a achevé de convaincre. On peut citer entre Auguste Gnalehi, Abdalla Koné, Dr Christiane Yao, Helena Lobé et Serge Grah. Cette organisation fait la promotion de la littérature, la pratique de la lecture et encourage les élèves à la pratique littéraire.

"Il faut dire que vingt et deux ans après sa disparition, Jean-Marie Adiaffi Adé se porte plutôt bien dans notre mémoire. Il suscite un intérêt constant auprès de ses compatriotes, qui pressentent bien que cette grande voix aurait eu beaucoup à dire en ces "temps dégénérés" et troublés, ces voies "boueuses"-Assanou Atin-qui sont les notre aujourd'hui", écrit Auguste Gnaléhi, critique littéraire et premier vice-président de l'Association les amis du livre, dans l'oeuvre "Jean-Marie Adiaffi Adé, Entre éclairs et foudres", parue à Vallesse Éditions.

Décédé le 15 novembre 1999 à l'âge de 58 ans, l'auteur de La carte d'identité "n'a autant tissé de liens entre sa vie et son oeuvre" comme le souligne Jean-Noël Loucou, qui fait savoir que "Adiaffi, par ses convictions philosophiques et idéologioques, écrit pour le peuple ivoirien, pour tous les peuples africains en quête de liberté et de libération d'une oppression multiséculaire". Adiaffi est l'auteur de entre autres de Yale Sonan (1969), La légende de l'éléphanteau (1983), Galerie infernale (1984).