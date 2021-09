Fonds Covid de 37,8 millions $US ? Le ministre de l'Economie dément !!!

Le ministre de l'Economie et des Finances a promtement réagi pour mettre un terme à une persistante rumeur faisant étant de la mise à disposition d'un fonds de relance pour les entreprises impactées par la crise financière liée à la Covid-19.

Fonds Covid-19 : Le Ministre de l'Economie met fin à la rumeur d'« individus malintentionnés »

Il est indéniable que la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté les entreprises à l'échelle planétaire. Celles de la Côte d'Ivoire n'ont pas moins été touchées par cette conjoncture, qui a durement éprouvé leurs finances. Feu Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre d'alors avait annoncé une manne financière pour permettre à des personnes physiques et morales d'avoir un souffle nouveau.

De là à indiquer qu'il y a un fonds de 37,8 millions de dollars US, soit 21 milliards de FCFA, mis à la disposition des entreprises est un pas que certains ont vite fait de franchir. Face à la persistante rumeur qui s'est emparée de la toile, Adama Coulibaly, ministre ivoirien de l'Économie et des Finances, a apporté un démenti formel aux propos d' « individus malintentionnés » tendant à faire croire en l'existence d'un « fonds de 37,8 millions de dollars US » détenu par son département, en vue d'un « plan de relance des entreprises impactées par la crise financière. »

Pour la bonne compréhension des choses, l'argentier ivoirien a rappelé le Plan national de riposte économique, social et humanitaire contre la Covid-19, et qui prévoyait quatre fonds, mis en place par feu Gon Coulibaly au début de la crise sanitaire.