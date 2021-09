Affaire "1er mandat de la 3e République" : Banchi répond à Bictogo

À quatre ans de la prochaine élection présidentielle ivoirienne, Adama Bictogo a fait une sortie qui ne manque pas de faire réagir la classe politique ivoirienne. Le directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a affirmé qu'Alassane Ouattara exerce actuellement son premier mandat de la 3e République. Roger Banchi, proche de Guillaume Soro, lui a apporté la réplique.

Roger Banchi se moque d'Adama Bictogo

Adama Bictogo serait-il en train de préparer les esprits pour la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025 ? En tout cas, le dimanche 19 septembre 2021, au cours d'une cérémonie organisée par la Jeunesse unie de la nouvelle Côte d'Ivoire (JUNCI), le directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a fait une déclaration qui a fait jaser. "Les jeunes, ne nous laissons pas distraire. Quelles que soit nos fonctions, qualités, il n'y a pas d'ambition d'aucun d'entre nous sans la volonté d'Alassane Ouattara. On entend des choses. Mais Alassane Ouattara n'est qu'au premier mandat de la troisième République", a lâché l'ancien ministre de l'Intégration africaine.

Dans son allocution, Adama Bictogo n'a pu s'empêcher de vanter le bilan de l'actuel président ivoirien. "Le président Alassane Ouattara travaille dans le silence. Nous, les jeunes du RHDP, un seul homme... Monsieur le président Alassane Ouattara, ta jeunesse te regarde, ta jeunesse te suit, ta jeunesse est rassemblée derrière toi. Parce que le président Alassane Ouattara est le condensé de nos doutes, mais aussi de nos joies. Il est l'espoir de tout un peuple", a lancé l'homme d'affaires ivoirien. Après cette sortie de Bictogo, faut-il s'attendre à une candidature de l'ex-directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international) en 2025 ?

Roger Banchi, membre de GPS (Générations et peuples solidaires) n'a pas attendu longtemps pour apporter la réplique à Adama Bictogo. Ce proche de Guillaume Kigabfori Soro a tourné en dérision les propos du patron du groupe SNEDAI. "Adama papa na agitation du bras tendu…le meilleur gars du RHDP c’est Adama Champion. Il a un Wé (une attitude, NDLR) dans ses meetings où il tend son bras on dirait Hitler et puis il agite ça de haut en bas frénétiquement ! Quand je vois ça, je commence à rire", a-t-il répondu sur Twitter. "Il a traumatisé le grand frère Marcel avec ce Wé là maintenant c’est nous il veut traumatiser avec quatrième mandat champion tu vas te traumatiser tout seul ! Et continue à nous faire rire conhan surtout !", a ironisé Roger Banchi dans un style propre à l'Ivoirien.