Mariée à Francis Mvemba, Coco Emilia prend une importante décision

Quelques mois après son mariage avec le riche homme d'affaires congolais Francis Mvemba, l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia a pris une importante décision.

Coco Emilia: ‘’Dorénavant, dites et faites ce que vous voulez, je ne suis plus de la partie ‘’

La belle influenceuse camerounaise, Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue du public sous les pseudonymes « Coco Emilia » ou encore «Biscuit de Mer », s’est mariée traditionnellement, en février 2021, à un riche homme congolais du nom de Francis Mvemba.

250 millions de Fcfa, c’est la coquette somme d'argent qu’aurait déboursée le milliardaire venu de la RDC, pour obtenir la main de sa dulcinée camerounaise. Quelques semaines seulement après ce mariage, la belle Coco Emilia a confirmé les rumeurs qui informaient qu’elle attendait un enfant.

L'influenceuse camerounaise et le milliardaire congolais ont ensuite célébré leur mariage civil, samedi 10 avril 2021 à Yaoundé au Cameroun. Le lundi 9 aout dernier, soit un peu plus de 4 mois après leur mariage, Coco Emilia a donné naissance à une petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba.

Bien qu’étant une femme au foyer, Coco Emilia n’échappe pas aux virulentes critiques sur la toile. Cependant, elle ne peut plus se permettre de répondre à ses détracteurs comme elle le faisait avant son mariage, car selon elle, elle a reçu des instructions très fermes venant de son époux.

‘’ Mon mari vient de m'interdire de répondre et d'alimenter les échanges hostiles sur tous mes réseaux sociaux avec ces personnes qui manquent de confiance en elles mais surtout qui sont aigries et qui ont raté leur vie, qui m'en veulent d'avoir réussi là où elles ont échoué. Dorénavant, dites et faites ce que vous voulez, je ne suis plus de la partie. Je vous laisse dans vos jeux diaboliques et obsessionnels. Je vous laisse continuer à souffrir de mon bonheur et de ma joie de vivre‘’, a-t-elle indiqué dans un message posté sur la toile.