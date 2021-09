Coco Emilia et Francis Mvemba dévoilent la photo de leur fille Sophie

Mariée au milliardaire Francis Mvemba depuis le 10 mars 2021, l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, est déjà mère d’une jolie petite fille née à Marrakech au Maroc.

Mvemba Sophie July Emilia, la fille de Coco Emilia, est née le 9 Août 2021 à Marrakech

Le lundi 09 août 2021, Coco Émilia, 31 ans, a donné naissance à une fillette nommée Sophie July Émilia Mvemba. Ce nouvel enfant est le second de Coco Emilia ou Biscuit de mer qui a déjà un enfant âgé de 13 ans.

Naturellement, ses fans attendaient avec impatience le premier cliché de la nouvelle venue dont l’annonce de la naissance avait fait le tour des réseaux sociaux. Et depuis quelques jours, l’épouse de Francis Mvemba a satisfait leur curiosité. La Toile a été inondée des vidéos et photos de la mère et de l’enfant.

En légende, la maman écrit : “Hello les tatas et les tontons, je m’appelle Mvemba Sophie July Emilia. Je suis née le 9 Août 2021 avec 3,7kg à Marrakech“.

C’est dans le mois de novembre 2020 que Coco Emilia avait pour la première fois publié la photo de son amoureux sur les réseaux sociaux. Et comme il fallait s’y attendre, cette image d’elle en compagnie du bel homme Francis Mvemba avait fait le buzz sur la toile.

Mariée traditionnellement il y a peu, la belle Coco semble très épanouie aux côtés de Francis Mvemba, homme politique et dirigeant du parti Emergence du Congo (PEC).

Avec son association caritative fondée en 2014 et financée à 150.000 euros de ses propres fonds, il a pu faire sortir plusieurs centaines de personnes de la rue pour en faire des personnes autonomes.