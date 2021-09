Après Love Gugu, chaude empoignade entre Tiesco le sultan et Yvidero

La web comédienne Yvidero et le chanteur Coupé-décalé, Tiesco le sultan, sont au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis mercredi soir. Ce qu'il s'est passé.

Tiesco le sultan à Yvidero: ''Tu ne donnes pas envie d'être musulman''

L'affaire entre Yvidero et Love Gugu a véritablement fait la Une des réseaux sociaux au mois d'août 2021. En effet, la lesbienne Love Gugu a révélé, il y a quelques mois, avoir eu des rapports sexuels avec la web comédienne.

Chose que cette dernière a formellement démenti avant de traduire son ex-amie en justice. C'est plusieurs semaines après, que Love Gugu, juste après son arrivée à Abidjan, a été arrêtée puis déférée à la Maca.

A l'issue du procès qui a eu lieu le 20 août dernier, la lesbienne a écopé de 3 mois de prison avec sursis et d'une amende d'un million de Fcfa. Une condamnation accueillie avec joie par les proches et fans de Love Gugu, du moment où celle-ci a pu regagner son domicile.

Cependant, force est de constater que Yvidero a sévèrement été critiquée sur la toile. Le chanteur Coupé-décalé Tiesco LeSultan a également taclé la web comédienne. ''Force à toi Love Gugu. Que Dieu te protège là où tu es. Je suis de cœur avec toi. Je me suis désabonné de tous les réseaux de Yvidero et bloqué son numéro WhatsApp car je n'aime pas les lâches. Si dans le game, on doit porter plainte pour un oui ou pour un non, il n'y aura plus de game. Quand on dit game, ça veut dire jeu. Donc si tu ne veux pas jouer avec nous, va te faire encu... '', a lâché Tiesco le sultan.

Près d'un mois après cette affaire, Tiesco le sultan dit avoir contacté Yvidero afin qu'elle publie le lien du clip de sa nouvelle chanson sur sa page Facebook. Et là, la réponse de Yvidero a été très amère.

''Je considère que tu m'a bloquée de partout et que je ne reçois pas tes messages. Bonne promo, bonne soirée. Ma page, ce n'est pas Trace'', a répliqué Yvidero. De son côté, Tiesco le sultan a posté la capture de sa conversation avec Yvidero, en y laissant un commentaire.

''La religion musulmane n'est vraiment pas une religion de pardon pour toi ? Tu ne donnes pas envie d'être musulman vraiment. C'est vrai, j'étais fâché contre toi mais avec le temps, j'ai voulu voir ta game et voir ta sagesse pour une réconciliation future. Mais toi, tu ne crois pas en Dieu'', a-t-il lancé.