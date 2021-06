Coco Emilia parle de sa grossesse et dévoile le sexe du bébé

Face aux nombreuses spéculations sur sa grossesse, l’influenceuse camerounaise « Coco Emilia » ou encore « Biscuit de Mer » a tenu à rétablir la vérité. Ce qu’elle a fait.

Coco Emilia: "Plus le bébé grandit, elle comprime mon estomac"

La belle influenceuse camerounaise, Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue du public sous les pseudonymes « Coco Emilia » ou encore «Biscuit de Mer », s’est mariée traditionnellement à un riche homme congolais du nom de Francis Mvemba. 250 millions de Fcfa, c’est la coquette somme qu’aurait déboursée le milliardaire venu de la RDC, pour obtenir la main de sa dulcinée camerounaise. Quelques semaines seulement après ce mariage, la belle Coco Emilia a confirmé les rumeurs selon lesquelles, elle attendait un enfant. Elle a, en effet, répondu à la question d’un fan qui lui demandait si elle avait connu un début de grossesse difficile.

“Ma première grossesse, non. Mais celle-ci, vraiment ! Je n'arrivais pas à manger à part des légumes et fruits; et ce, en petite quantité. J’ai vu le feu ! Mais bon, depuis une semaine et demi, tout va pour le mieux”, avait-elle répondu. Biscuit de Mer et son homme ont ensuite célébré leur mariage civil le 10 mai dernier à Yaoundé. Cependant, force est de constater qu’après cet heureux événement, de nombreux internautes se sont montrés sceptiques quant à la grossesse de Coco Emilia. Une situation qui a poussé l’influenceuse camerounaise à prouver qu’elle attend réellement un enfant.

Elle a posté une vidéo dans laquelle elle affiche son ventre. Elle s’est même permise de parler de son bébé dont elle a dévoilé le sexe. ‘’Je regarde la nourriture comme ça mais y a pas d’espace, l’estomac est devenu comme ça…et là, avec le temps qui passe, plus le bébé grandit, elle (le bébé est de sexe féminin; ndlr) comprime mon estomac. Donc c’est pire en ce moment, mais je mange quand même des quantités qui sont raisonnables pour le bébé…’’, a-t-elle rassuré.