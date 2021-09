Fc Barcelone: Ronald Koeman n'a plus que 3 matchs pour sauver sa place

L'avenir du coach du Barça, Ronald Koeman, a été évoqué lors d’une réunion entre les principaux dirigeants du club après le match contre le Bayern Munich (0-3) en Ligue des Champions.

FC Barcelone : Sur la sellette, un ultimatum est posé pour Ronald Koeman

Le Barça a été humilié mardi par le Bayern Munich (0-3) en Ligue des Champions. Une défaite qui ne serait visiblement pas sans conséquences pour Ronald Koeman.

Selon la presse espagnole dont Mundo Deportivo ou encore Marca, si Joan Laporta et ses hommes ont décidé de continuer d'accorder leur confiance au Néerlandais, les dirigeants attendent de le voir sur les trois matchs à venir pour décider du sort du coach. Il s’agira de le voir avec l'effectif au complet pour analyser le niveau réel de l'équipe et de son entraîneur.

Après le 8-2 de 2020, le Bayern Munich a encore infligé une cuisante défaite au FC Barcelone. Au Camp Nou, les hommes de Ronald Koeman ont été impuissants et ont subi la loi de Robert Lewandowski et de ses coéquipiers (0-3). Une défaite qui passe très mal ce mercredi en Espagne et les critiques sont nombreuses à l’encontre du club catalan notamment après le départ de Lionel Messi au PSG.

Pour des raisons économiques, le FC Barcelone n’a pas pu conserver Lionel Messi. Toutefois, la vérité pourrait bien être différente dans ce dossier colossal.

Dès son élection au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait savoir que sa priorité était de prolonger Lionel Messi, qui arrivait au terme de son contrat. Toutefois, n’ayant rien signé au 1er juillet, l’Argentin s’est retrouvé libre et n’a finalement pas continuer l’aventure avec le Barça.

Pourtant, Messi était d’accord pour parapher un nouveau bail. Problème avec les difficultés économiques du club catalan et les règlements de la Liga, Laporta n’a pas pu conserver sa star qui a finalement rejoint le PSG.

Le FC Barcelone accueille Grenade lundi 20 septembre, puis se déplacera à Cadix avant de recevoir Levante. Ensuite, Barcelone devra affronter Benfica pour le deuxième match de phase de poules de la Ligue des champions.